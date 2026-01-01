1 / 5. kép
Anglia Tech Fleece
Nike Soccer nadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
84,99 €
A mindkét oldalán puha tapintású, könnyű, prémium Tech Fleece poláranyagunk anélkül melegít, hogy túl vastag lenne, így az időjárástól függetlenül szurkolhatsz a csapatodnak.
- Megjelenített szín: Work Blue/Fehér
- Stílus: IB7869-486
Anglia Tech Fleece
84,99 €
A mindkét oldalán puha tapintású, könnyű, prémium Tech Fleece poláranyagunk anélkül melegít, hogy túl vastag lenne, így az időjárástól függetlenül szurkolhatsz a csapatodnak.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 53% pamut/47% poliészter. A zsebbetét kézfej felőli oldala: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Work Blue/Fehér
- Stílus: IB7869-486
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 138 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Anglia Tech Fleece.
Anglia Tech Fleece
84,99 €