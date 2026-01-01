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Anglia Tech Fleece Nike Soccer nadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak) - Work Blue/Fehér

Anglia Tech Fleece

Nike Soccer nadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

84,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A mindkét oldalán puha tapintású, könnyű, prémium Tech Fleece poláranyagunk anélkül melegít, hogy túl vastag lenne, így az időjárástól függetlenül szurkolhatsz a csapatodnak.


  • Megjelenített szín: Work Blue/Fehér
  • Stílus: IB7869-486

Anglia Tech Fleece

84,99 €

A mindkét oldalán puha tapintású, könnyű, prémium Tech Fleece poláranyagunk anélkül melegít, hogy túl vastag lenne, így az időjárástól függetlenül szurkolhatsz a csapatodnak.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 53% pamut/47% poliészter. A zsebbetét kézfej felőli oldala: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Work Blue/Fehér
  • Stílus: IB7869-486

Méret és fazon

    • A modell mérete: S, magassága: 138 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia Tech Fleece Nike Soccer nadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

    Anglia Tech Fleece

    84,99 €

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