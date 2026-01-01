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Anglia Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek - Work Blue/Obsidian/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Anglia Strike

Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

44,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a klasszikus fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.


  • Megjelenített szín: Work Blue/Obsidian/Fehér
  • Stílus: IB7981-486

Anglia Strike

44,99 €

Ez a klasszikus fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Work Blue/Obsidian/Fehér
  • Stílus: IB7981-486

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Anglia Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

    Anglia Strike

    44,99 €

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