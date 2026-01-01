Anglia Strike Nike Dri-FIT futball-edzőfelső nagyobb gyerekeknek

A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A kifejezetten a feltörekvő futballsztároknak kialakított dizájnelemeket tartalmazó, karcsúsított, áramvonalas fazonnak köszönhetően semmi sem áll közéd és a labda közé. Az izzadságelvezető anyag hűsít, és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.