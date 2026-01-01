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Anglia Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek - Work Blue

Anglia

Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek

24,99 €
Work Blue
Obsidian

Elfogyott:

Ez a szín jelenleg nem elérhető

Mutasd ki a csapatod iránti rajongásodat ebben a puha Anglia pamutpólóban.


  • Megjelenített szín: Work Blue
  • Stílus: IQ2187-486

Anglia

24,99 €

Mutasd ki a csapatod iránti rajongásodat ebben a puha Anglia pamutpólóban.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Work Blue
  • Stílus: IQ2187-486

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek

    Anglia

    24,99 €

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