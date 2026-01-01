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Anglia
Nike Soccer póló nagyobb gyerekeknek
24,99 €
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Ez a szín jelenleg nem elérhető
Mutasd ki a csapatod iránti rajongásodat ebben a puha Anglia pamutpólóban.
- Megjelenített szín: Work Blue
- Stílus: IQ2187-486
Anglia
24,99 €
Mutasd ki a csapatod iránti rajongásodat ebben a puha Anglia pamutpólóban.
Termékadatok
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Work Blue
- Stílus: IQ2187-486
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 137 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Anglia
24,99 €