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Újrahasznosított anyagok
Anglia
Nike Dri-FIT kapucnis futballtréningruha nagyobb gyerekeknek
89,99 €
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A sima, kötött anyagból készült, izzadságelvezető technológiával ellátott, klasszikus Anglia tréningruha kényelmet nyújt, miközben egész nap játszol.
- Megjelenített szín: Fehér/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Stílus: IH1896-100
Anglia
89,99 €
A sima, kötött anyagból készült, izzadságelvezető technológiával ellátott, klasszikus Anglia tréningruha kényelmet nyújt, miközben egész nap játszol.
Termékadatok
- Rugalmas mandzsetták és szegély a felsőn
- Oldalzsebek
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Stílus: IH1896-100
Méret és fazon
- A női modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
- A férfi modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Anglia
89,99 €