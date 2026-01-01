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Újrahasznosított anyagok
Anglia Energy
Nike Dri-FIT szőtt férfi futballnadrág
89,99 €
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A 90-es évek ihlette részletekkel és csapatspecifikus mintával ellátott Anglia nadrág időtálló dizájnt ötvöz a modern játék igényeihez igazodó technológiával.
- Megjelenített szín: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Fehér
- Stílus: IH1880-451
Anglia Energy
89,99 €
A 90-es évek ihlette részletekkel és csapatspecifikus mintával ellátott Anglia nadrág időtálló dizájnt ötvöz a modern játék igényeihez igazodó technológiával.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A vízlepergető bevonat esős időben is szárazon tart.
Termékadatok
- 85% poliészter/15% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Fehér
- Stílus: IH1880-451
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 183 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Anglia Energy
89,99 €