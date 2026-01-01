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Anglia Energy Nike Dri-FIT szőtt férfi futballnadrág - Obsidian/Work Blue/Speed Red/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Anglia Energy

Nike Dri-FIT szőtt férfi futballnadrág

89,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A 90-es évek ihlette részletekkel és csapatspecifikus mintával ellátott Anglia nadrág időtálló dizájnt ötvöz a modern játék igényeihez igazodó technológiával.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Fehér
  • Stílus: IH1880-451

Anglia Energy

89,99 €

A 90-es évek ihlette részletekkel és csapatspecifikus mintával ellátott Anglia nadrág időtálló dizájnt ötvöz a modern játék igényeihez igazodó technológiával.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A vízlepergető bevonat esős időben is szárazon tart.

Termékadatok

  • 85% poliészter/15% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Fehér
  • Stílus: IH1880-451

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 183 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Anglia Energy Nike Dri-FIT szőtt férfi futballnadrág

    Anglia Energy

    89,99 €

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