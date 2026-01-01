Anglia Club
Nike Soccer férfi szabadidőnadrág
Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük Anglia iránti büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
- Stílus: IB6289-410
Anglia Club
Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük Anglia iránti büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.
Termékadatok
- Rugalmas, zsinóros derékrész
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Oldalzseb kézfej felőli oldala/hátsó zseb: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
- Stílus: IB6289-410
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 189 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Anglia Club.
Anglia Club