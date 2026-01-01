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Anglia Club Nike Soccer férfi szabadidőnadrág - Midnight Navy/Fehér

Anglia Club

Nike Soccer férfi szabadidőnadrág

59,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük Anglia iránti büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: IB6289-410

Anglia Club

59,99 €

Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük Anglia iránti büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.

Termékadatok

  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Oldalzseb kézfej felőli oldala/hátsó zseb: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: IB6289-410

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 189 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia Club Nike Soccer férfi szabadidőnadrág

    Anglia Club

    59,99 €

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