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Anglia Club Fleece Nike Soccer szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak) - Midnight Navy/Fehér

Anglia Club Fleece

Nike Soccer szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

44,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Puha, meleg és kényelmes – ezt az Anglia szabadidőnadrágot szinte állandóan viselhetnéd. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: IB7971-410

Anglia Club Fleece

44,99 €

Puha, meleg és kényelmes – ezt az Anglia szabadidőnadrágot szinte állandóan viselhetnéd. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: IB7971-410

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 155 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia Club Fleece Nike Soccer szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

    Anglia Club Fleece

    44,99 €

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