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Anglia Club Fleece
Nike Soccer szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
44,99 €
Puha, meleg és kényelmes – ezt az Anglia szabadidőnadrágot szinte állandóan viselhetnéd. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
- Stílus: IB7971-410
Anglia Club Fleece
44,99 €
Puha, meleg és kényelmes – ezt az Anglia szabadidőnadrágot szinte állandóan viselhetnéd. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
- Stílus: IB7971-410
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 155 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Anglia Club Fleece
44,99 €