Anglia 2026 Stadium kapus Nike Dri-FIT replika rövid ujjú futballmez nagyobb gyerekeknek

Anglia 2026 Stadium kapus

84,99 €

A kapusok is megérdemlik a reflektorfényt. Tekintsd ezt a Hírességek sétányának. Egy kollekció, amely csillagokat oszt minden olyan kapusnak, akinek van bátorsága a kapufa közé állni. Ebben az Anglia replika mezben úgy érezheted magad, mint az ország kapusa.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

A profik mintájára

Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.