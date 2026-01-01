Anglia 2026/27 Heritage Crossbody
Nike Heritage Crossbody táska
A klasszikus övtáska alternatívájaként a Nike Heritage keresztpántos táska szabad kezet ad, miközben a mellkasodon átvetve hordhatod. A Futura logó és a könnyen állítható pánt okos választássá teszi a mindennapokra. A fő tárolórekesz és a kiegészítőknek fenntartott zseb segít rendszerezetten tartani a felszerelésedet. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészterből készült.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IQ6787-451
Anglia 2026/27 Heritage Crossbody
A klasszikus övtáska alternatívájaként a Nike Heritage keresztpántos táska szabad kezet ad, miközben a mellkasodon átvetve hordhatod. A Futura logó és a könnyen állítható pánt okos választássá teszi a mindennapokra. A fő tárolórekesz és a kiegészítőknek fenntartott zseb segít rendszerezetten tartani a felszerelésedet. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészterből készült.
Előnyök
A cipzáras főrekesz segít rendszerezve és biztonságban tudni a nagyobb tárgyakat. A cipzáras kiegészítőzseb biztonságos tárolást nyújt az apróságoknak.
Termékadatok
- Az állítható pánt személyre szabott illeszkedést biztosít.
- 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IQ6787-451
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Anglia 2026/27 Heritage Crossbody