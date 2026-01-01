Anglia 2026/27 Heritage Crossbody Nike Heritage crossbody táska

Anglia 2026/27 Heritage Crossbody

29,99 €

A klasszikus övtáska alternatívájaként a Nike Heritage keresztpántos táska szabad kezet ad, miközben a mellkasodon átvetve hordhatod. A Futura logó és a könnyen állítható pánt okos választássá teszi a mindennapokra. A fő tárolórekesz és a kiegészítőknek fenntartott zseb segít rendszerezetten tartani a felszerelésedet. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészterből készült.

Előnyök A cipzáras főrekesz segít rendszerezve és biztonságban tudni a nagyobb tárgyakat. A cipzáras kiegészítőzseb biztonságos tárolást nyújt az apróságoknak.