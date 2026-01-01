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Anglia 2026/27 Heritage Crossbody Nike Heritage crossbody táska - Obsidian/Fehér

Anglia 2026/27 Heritage Crossbody

Nike Heritage Crossbody táska

29,99 €
EGY MÉRET

A klasszikus övtáska alternatívájaként a Nike Heritage keresztpántos táska szabad kezet ad, miközben a mellkasodon átvetve hordhatod. A Futura logó és a könnyen állítható pánt okos választássá teszi a mindennapokra. A fő tárolórekesz és a kiegészítőknek fenntartott zseb segít rendszerezetten tartani a felszerelésedet. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészterből készült.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IQ6787-451

Anglia 2026/27 Heritage Crossbody

29,99 €

A klasszikus övtáska alternatívájaként a Nike Heritage keresztpántos táska szabad kezet ad, miközben a mellkasodon átvetve hordhatod. A Futura logó és a könnyen állítható pánt okos választássá teszi a mindennapokra. A fő tárolórekesz és a kiegészítőknek fenntartott zseb segít rendszerezetten tartani a felszerelésedet. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészterből készült.

Előnyök

A cipzáras főrekesz segít rendszerezve és biztonságban tudni a nagyobb tárgyakat. A cipzáras kiegészítőzseb biztonságos tárolást nyújt az apróságoknak.

Termékadatok

  • Az állítható pánt személyre szabott illeszkedést biztosít.
  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IQ6787-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia 2026/27 Heritage Crossbody Nike Heritage crossbody táska

    Anglia 2026/27 Heritage Crossbody

    29,99 €

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