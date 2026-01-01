Anglia 2026/27 Apex Bucket Hat
Nike Apex karimás sapka
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Élvezd a napsütést, és tedd mókássá a megjelenésed a Nike Apex karimás sapkával. Ezt a könnyű sapkát ugyanolyan könnyen fel lehet tenni, mint amilyen könnyen el lehet pakolni, amikor éppen nem viseled, és arra szolgál, hogy mindig kényelmesen érezd magad, amikor süt a nap és kalandok várnak rád!
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IQ7057-451
Anglia 2026/27 Apex Bucket Hat
Élvezd a napsütést, és tedd mókássá a megjelenésed a Nike Apex karimás sapkával. Ezt a könnyű sapkát ugyanolyan könnyen fel lehet tenni, mint amilyen könnyen el lehet pakolni, amikor éppen nem viseled, és arra szolgál, hogy mindig kényelmesen érezd magad, amikor süt a nap és kalandok várnak rád!
Előnyök
Az Apex karimás sapkák mindegyike közepes mélységű, és 360 fokban fed.
Termékadatok
- A könnyen tárolható, strukturálatlan kialakításnak köszönhetően teljesen laposra összehajtható.
- 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IQ7057-451
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Anglia 2026/27 Apex Bucket Hat