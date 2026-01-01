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Anglia 2026/27 Apex Bucket Hat Nike Apex karimás sapka - Obsidian/Fehér

Anglia 2026/27 Apex Bucket Hat

Nike Apex karimás sapka

29,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Élvezd a napsütést, és tedd mókássá a megjelenésed a Nike Apex karimás sapkával. Ezt a könnyű sapkát ugyanolyan könnyen fel lehet tenni, mint amilyen könnyen el lehet pakolni, amikor éppen nem viseled, és arra szolgál, hogy mindig kényelmesen érezd magad, amikor süt a nap és kalandok várnak rád!


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IQ7057-451

Anglia 2026/27 Apex Bucket Hat

29,99 €

Élvezd a napsütést, és tedd mókássá a megjelenésed a Nike Apex karimás sapkával. Ezt a könnyű sapkát ugyanolyan könnyen fel lehet tenni, mint amilyen könnyen el lehet pakolni, amikor éppen nem viseled, és arra szolgál, hogy mindig kényelmesen érezd magad, amikor süt a nap és kalandok várnak rád!

Előnyök

Az Apex karimás sapkák mindegyike közepes mélységű, és 360 fokban fed.

Termékadatok

  • A könnyen tárolható, strukturálatlan kialakításnak köszönhetően teljesen laposra összehajtható.
  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IQ7057-451

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    Anglia 2026/27 Apex Bucket Hat Nike Apex karimás sapka

    Anglia 2026/27 Apex Bucket Hat

    29,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed