Anglia 2026/27 Academy Ball
Nike Academy labda
Az Academy futball-labda innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.
- Megjelenített szín: Fehér/Obsidian/Speed Red/Fehér
- Stílus: IQ7563-100
Anglia 2026/27 Academy Ball
Az Academy futball-labda innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.
Előnyök
A Nike Aerowsculpt öntött barázdái megtörik a légáramlást a labda felszínén, így kisebb a légellenállás, és stabilabb a labdaív.
Termékadatok
- A texturált borítás megbízható labdaérintést tesz lehetővé passzolás, lövés vagy cselezés közben. A gumibelső elősegíti a belső légnyomás és az alak megőrzését.
- 67% gumi/10% poliuretán (PU)/13% poliészter/10% etilén-vinil-acetát (EVA)
- Megjelenített szín: Fehér/Obsidian/Speed Red/Fehér
- Stílus: IQ7563-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Anglia 2026/27 Academy Ball