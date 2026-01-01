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Anglia 2026/27 Academy Ball Nike Academy labda - Fehér/Obsidian/Speed Red/Fehér

Anglia 2026/27 Academy Ball

Nike Academy labda

32,99 €

Az Academy futball-labda innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.


  • Megjelenített szín: Fehér/Obsidian/Speed Red/Fehér
  • Stílus: IQ7563-100

Anglia 2026/27 Academy Ball

32,99 €

Az Academy futball-labda innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.

Előnyök

A Nike Aerowsculpt öntött barázdái megtörik a légáramlást a labda felszínén, így kisebb a légellenállás, és stabilabb a labdaív.

Termékadatok

  • A texturált borítás megbízható labdaérintést tesz lehetővé passzolás, lövés vagy cselezés közben. A gumibelső elősegíti a belső légnyomás és az alak megőrzését.
  • 67% gumi/10% poliuretán (PU)/13% poliészter/10% etilén-vinil-acetát (EVA)
  • Megjelenített szín: Fehér/Obsidian/Speed Red/Fehér
  • Stílus: IQ7563-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia 2026/27 Academy Ball Nike Academy labda

    Anglia 2026/27 Academy Ball

    32,99 €

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