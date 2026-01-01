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Anglia 2026/27 Academy Backpack Nike Academy hátizsák - Obsidian/Sport Red/Fehér

Anglia 2026/27 Academy Backpack

Nike Academy hátizsák

49,99 €
EGY MÉRET

Az időjárás nem tarthat vissza az edzéstől, és attól sem, hogy a felszerelésed száraz maradjon. Akár a földön hever, akár a kerítésre akasztod, ez a hátizsák bírja a gyűrődést a barátságtalanabb körülmények között is – a labdádnak pedig külön helye van az elülső zsebben. Az esővédő Nike Storm-FIT technológiája extra védelmet nyújt az időjárás elemeivel szemben, a háló pedig szellőzést kínál jó időben.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Sport Red/Fehér
  • Stílus: IQ6997-451

Anglia 2026/27 Academy Backpack

49,99 €

Az időjárás nem tarthat vissza az edzéstől, és attól sem, hogy a felszerelésed száraz maradjon. Akár a földön hever, akár a kerítésre akasztod, ez a hátizsák bírja a gyűrődést a barátságtalanabb körülmények között is – a labdádnak pedig külön helye van az elülső zsebben. Az esővédő Nike Storm-FIT technológiája extra védelmet nyújt az időjárás elemeivel szemben, a háló pedig szellőzést kínál jó időben.

Előnyök

A Nike Storm-FIT anyag a szélnek és a nedvességnek is ellenáll, így zord időben is kényelmes viselet. A párnázott vállpántok kényelmesen beállíthatók.

Termékadatok

  • A tépőzáras oldalzsebben kapott helyet az esővédő huzat. A kibővített technikai zseb helyet biztosít a készülékeidnek.
  • Fő alkotórész: 90% poliészter/10% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Obsidian/Sport Red/Fehér
  • Stílus: IQ6997-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia 2026/27 Academy Backpack Nike Academy hátizsák

    Anglia 2026/27 Academy Backpack

    49,99 €

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