Anglia 2026/27 Academy Backpack Nike Academy hátizsák

Anglia 2026/27 Academy Backpack

49,99 €

Az időjárás nem tarthat vissza az edzéstől, és attól sem, hogy a felszerelésed száraz maradjon. Akár a földön hever, akár a kerítésre akasztod, ez a hátizsák bírja a gyűrődést a barátságtalanabb körülmények között is – a labdádnak pedig külön helye van az elülső zsebben. Az esővédő Nike Storm-FIT technológiája extra védelmet nyújt az időjárás elemeivel szemben, a háló pedig szellőzést kínál jó időben.

Előnyök A Nike Storm-FIT anyag a szélnek és a nedvességnek is ellenáll, így zord időben is kényelmes viselet. A párnázott vállpántok kényelmesen beállíthatók.