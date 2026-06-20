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Alexia Putellas Nike Soccer férfipóló - Fekete

Alexia Putellas

Nike Soccer férfipóló

34,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Ünnepeld stílusosan Alexia Putellas már most legendás karrierjét! Ez a 100%-ban pamutból készült, normál fazonú póló egyaránt kényelmes viselet a pályán és a hétköznapokban is. Ha általában férfi fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy rendeld a szokásos méretedet. Ha általában női fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy válassz a megszokottnál egy mérettel kisebbet.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: JF6430-010

Alexia Putellas

34,99 €

Ünnepeld stílusosan Alexia Putellas már most legendás karrierjét! Ez a 100%-ban pamutból készült, normál fazonú póló egyaránt kényelmes viselet a pályán és a hétköznapokban is. Ha általában férfi fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy rendeld a szokásos méretedet. Ha általában női fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy válassz a megszokottnál egy mérettel kisebbet.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: JF6430-010

Méret és fazon

Értékelések (1)

5 csillag

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

Alexia Putellas Nike Soccer férfipóló

Alexia Putellas

34,99 €

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