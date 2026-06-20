Alexia Putellas Nike Soccer férfipóló

Alexia la reina
SoukaïnaD804629334
Très beau t-shirt d’Alexia Putellas
Ez a termék jelenleg nem kapható
Ünnepeld stílusosan Alexia Putellas már most legendás karrierjét! Ez a 100%-ban pamutból készült, normál fazonú póló egyaránt kényelmes viselet a pályán és a hétköznapokban is. Ha általában férfi fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy rendeld a szokásos méretedet. Ha általában női fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy válassz a megszokottnál egy mérettel kisebbet.
Alexia Putellas
Ünnepeld stílusosan Alexia Putellas már most legendás karrierjét! Ez a 100%-ban pamutból készült, normál fazonú póló egyaránt kényelmes viselet a pályán és a hétköznapokban is. Ha általában férfi fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy rendeld a szokásos méretedet. Ha általában női fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy válassz a megszokottnál egy mérettel kisebbet.
5 csillag
Alexia la reina
SoukaïnaD804629334
Très beau t-shirt d’Alexia Putellas
Alexia Putellas