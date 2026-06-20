Alexia Putellas Nike Soccer férfipóló

Ünnepeld stílusosan Alexia Putellas már most legendás karrierjét! Ez a 100%-ban pamutból készült, normál fazonú póló egyaránt kényelmes viselet a pályán és a hétköznapokban is. Ha általában férfi fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy rendeld a szokásos méretedet. Ha általában női fazonokat viselsz, javasoljuk, hogy válassz a megszokottnál egy mérettel kisebbet.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: JF6430-010