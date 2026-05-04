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A'ja Wilson női kosárlabdás trikó - Fehér/Fekete

Újrahasznosított anyagok

A'ja Wilson

Női kosárlabdás trikó

44,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Ez a bő, izomtrikós ihletésű felső könnyen betűrhető a hamisítatlan A'ja-megjelenés érdekében, vagy lazán is hagyható, hogy szellős legyen. A poliészter-pamut anyagkeverék természetéből adódóan szellőző, így bármikor készen áll a pályára.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete
  • Stílus: II4204-100

A'ja Wilson

44,99 €

Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Ez a bő, izomtrikós ihletésű felső könnyen betűrhető a hamisítatlan A'ja-megjelenés érdekében, vagy lazán is hagyható, hogy szellős legyen. A poliészter-pamut anyagkeverék természetéből adódóan szellőző, így bármikor készen áll a pályára.

Előnyök

Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.

Termékadatok

  • Sliccelt szegély
  • A'ja Wilson logó
  • Swoosh-logó
  • 80% poliészter/20% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete
  • Stílus: II4204-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Perfect cut

    Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5

    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

A'ja Wilson női kosárlabdás trikó

A'ja Wilson

44,99 €

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