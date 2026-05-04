A'ja Wilson női kosárlabdás trikó

A'ja Wilson

44,99 €

Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Ez a bő, izomtrikós ihletésű felső könnyen betűrhető a hamisítatlan A'ja-megjelenés érdekében, vagy lazán is hagyható, hogy szellős legyen. A poliészter-pamut anyagkeverék természetéből adódóan szellőző, így bármikor készen áll a pályára.

Előnyök Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.