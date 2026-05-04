A'ja Wilson női kosárlabdás trikó

Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Újrahasznosított anyagok
Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Ez a bő, izomtrikós ihletésű felső könnyen betűrhető a hamisítatlan A'ja-megjelenés érdekében, vagy lazán is hagyható, hogy szellős legyen. A poliészter-pamut anyagkeverék természetéből adódóan szellőző, így bármikor készen áll a pályára.
A'ja Wilson
Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Ez a bő, izomtrikós ihletésű felső könnyen betűrhető a hamisítatlan A'ja-megjelenés érdekében, vagy lazán is hagyható, hogy szellős legyen. A poliészter-pamut anyagkeverék természetéből adódóan szellőző, így bármikor készen áll a pályára.
Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Perfect cut
Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5
Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
A'ja Wilson