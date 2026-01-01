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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez - University Red

Újrahasznosított anyagok

A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez

94,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A'ja Wilsonhoz nincs fogható. Akár hazai pályán, akár idegenben játszik, ő és a Las Vegas Aces mindig odateszi magát, és olyan műsort ad, amelyért minden jegy megéri az árát. Bizonyítsd a szurkolásodat ebben a Dri-FIT mezben, amely a játék hevében is hűsít.


  • Megjelenített szín: University Red
  • Stílus: IF7170-661

A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

94,99 €

A'ja Wilsonhoz nincs fogható. Akár hazai pályán, akár idegenben játszik, ő és a Las Vegas Aces mindig odateszi magát, és olyan műsort ad, amelyért minden jegy megéri az árát. Bizonyítsd a szurkolásodat ebben a Dri-FIT mezben, amely a játék hevében is hűsít.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Könnyű, kötött anyaga gyengéden simul a bőrre.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: University Red
  • Stílus: IF7170-661

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez

    A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

    94,99 €

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