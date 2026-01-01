A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel mez

A'ja Wilsonhoz nincs fogható. Akár hazai pályán, akár idegenben játszik, ő és a Las Vegas Aces mindig odateszi magát, és olyan műsort ad, amelyért minden jegy megéri az árát. Bizonyítsd a szurkolásodat ebben a Dri-FIT mezben, amely a játék hevében is hűsít.

Megjelenített szín: University Red

Stílus: IF7170-661