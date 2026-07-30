A'ja Wilson kapucnis, kosárlabdás női pulóver

A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Meríts ihletet A’ja Wilson játékából, és mutasd meg a legmerészebb éned ebben a bő, kapucnis pulóverben. Az alsó szegélynél található zsinórral A’ja stílusára rövidítheted, a szaténbélésű kapucni pedig segít megóvni a frizurád. Francia frottír anyagból készült, és elég jól szellőzik ahhoz, hogy akkor is viselhesd, amikor intenzívebbé válik a meccs.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: IO1343-010