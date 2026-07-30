A'ja Wilson kapucnis, kosárlabdás női pulóver

Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Meríts ihletet A’ja Wilson játékából, és mutasd meg a legmerészebb éned ebben a bő, kapucnis pulóverben. Az alsó szegélynél található zsinórral A’ja stílusára rövidítheted, a szaténbélésű kapucni pedig segít megóvni a frizurád. Francia frottír anyagból készült, és elég jól szellőzik ahhoz, hogy akkor is viselhesd, amikor intenzívebbé válik a meccs.
A'ja Wilson
A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Meríts ihletet A’ja Wilson játékából, és mutasd meg a legmerészebb éned ebben a bő, kapucnis pulóverben. Az alsó szegélynél található zsinórral A’ja stílusára rövidítheted, a szaténbélésű kapucni pedig segít megóvni a frizurád. Francia frottír anyagból készült, és elég jól szellőzik ahhoz, hogy akkor is viselhesd, amikor intenzívebbé válik a meccs.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Sleek and Stylish
birdierayford
These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though
A'ja Wilson