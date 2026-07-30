triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
A'ja Wilson kapucnis, kosárlabdás női pulóver - Fekete/Fehér

A'ja Wilson

Női kapucnis kosárlabdás pulóver

84,99 €
Fekete/Fehér
Pure Platinum/Heather/Hyper Pink
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Meríts ihletet A’ja Wilson játékából, és mutasd meg a legmerészebb éned ebben a bő, kapucnis pulóverben. Az alsó szegélynél található zsinórral A’ja stílusára rövidítheted, a szaténbélésű kapucni pedig segít megóvni a frizurád. Francia frottír anyagból készült, és elég jól szellőzik ahhoz, hogy akkor is viselhesd, amikor intenzívebbé válik a meccs.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IO1343-010

A'ja Wilson

84,99 €

A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Meríts ihletet A’ja Wilson játékából, és mutasd meg a legmerészebb éned ebben a bő, kapucnis pulóverben. Az alsó szegélynél található zsinórral A’ja stílusára rövidítheted, a szaténbélésű kapucni pedig segít megóvni a frizurád. Francia frottír anyagból készült, és elég jól szellőzik ahhoz, hogy akkor is viselhesd, amikor intenzívebbé válik a meccs.

Előnyök

  • Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.
  • A kapucni elsőrangú anyaggal bélelt, amely selymes tapintású és luxusfényű.
  • A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.

Termékadatok

  • Bevonatos zsinórvégekkel ellátott húzózsinór
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucni bélése: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IO1343-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Sleek and Stylish

    birdierayford

    These are for sure my new favorite shorts. I absolutely love the material and the style. I will be wearing them to tonight’s game. I feel like they do run a little big though

A'ja Wilson kapucnis, kosárlabdás női pulóver

A'ja Wilson

84,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed