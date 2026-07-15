A'ja Wilson Dri-FIT 10 cm-es női kosárlabdás rövidnadrág

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Izzadságelvezető és légáteresztő, bélelt hálós rövidnadrág ívelt szegéllyel és bő szabással, hogy olyan gyorsan mozoghass a pályán, mint A'ja.
A'ja Wilson
Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Izzadságelvezető és légáteresztő, bélelt hálós rövidnadrág ívelt szegéllyel és bő szabással, hogy olyan gyorsan mozoghass a pályán, mint A'ja.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A'ja Wilson