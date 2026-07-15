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A'ja Wilson Dri-FIT 10 cm-es női kosárlabdás rövidnadrág - Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

A'ja Wilson

Dri-FIT 10 cm-es női kosárlabdás rövidnadrág

54,99 €
Fekete/Fehér
Hyper Pink/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Izzadságelvezető és légáteresztő, bélelt hálós rövidnadrág ívelt szegéllyel és bő szabással, hogy olyan gyorsan mozoghass a pályán, mint A'ja.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II4213-010

A'ja Wilson

54,99 €

Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Izzadságelvezető és légáteresztő, bélelt hálós rövidnadrág ívelt szegéllyel és bő szabással, hogy olyan gyorsan mozoghass a pályán, mint A'ja.

Előnyök

  • Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.
  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Tekerd le a derékrészt, hogy látszódjon a márkajelzéssel ellátott jacquard anyag.

Termékadatok

  • A'ja Wilson logó
  • Swoosh-logó
  • Zsebek
  • Fő alkotórész/bélés/zsebbetétek: 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II4213-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

A'ja Wilson Dri-FIT 10 cm-es női kosárlabdás rövidnadrág

A'ja Wilson

54,99 €

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