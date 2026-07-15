A'ja Wilson Dri-FIT 10 cm-es női kosárlabdás rövidnadrág

Hozd a legjobb formádat, és érezd magad kényelmesen. Izzadságelvezető és légáteresztő, bélelt hálós rövidnadrág ívelt szegéllyel és bő szabással, hogy olyan gyorsan mozoghass a pályán, mint A'ja.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: II4213-010