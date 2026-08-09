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A'ja Wilson aszimmetrikus, kifordítható, Dri-FIT női kosárlabdás felső - Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

A'ja Wilson

Aszimmetrikus, kifordítható, Dri-FIT női kosárlabdás felső

54,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Tanulj valamit A'ja Wilsontól, és vállald fel a legmerészebb önmagadat ebben az aszimmetrikus felsőben. A sima, gyorsan száradó anyag készen tart, ha feljebb tekernéd a tempót, a megfordítható kialakítás pedig lehetővé teszi, hogy a saját stílusodra formáld – akárcsak A’ja.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II4238-010

A'ja Wilson

54,99 €

A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Tanulj valamit A'ja Wilsontól, és vállald fel a legmerészebb önmagadat ebben az aszimmetrikus felsőben. A sima, gyorsan száradó anyag készen tart, ha feljebb tekernéd a tempót, a megfordítható kialakítás pedig lehetővé teszi, hogy a saját stílusodra formáld – akárcsak A’ja.

Előnyök

  • A’ja a saját stílusához igazítja a felszerelését, ezért a kifordítható dizájn lehetővé teszi, hogy a hosszabb ujjat bármelyik karra felvedd, ott adva támaszt, ahol épp szükséged van rá.
  • Az A'ja aláírásában is mindig megjelenő, jellegzetes csillag köré épített logó erőteljes, merész és játékos – csakúgy, mint a pályán tapasztalt fékezhetetlen energiája.
  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A könnyű, rugalmas és sima anyag gyorsan szárad.

Termékadatok

  • Swoosh embléma
  • 83% poliészter/17% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II4238-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: S, magassága: 178 cm
    • Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

A'ja Wilson aszimmetrikus, kifordítható, Dri-FIT női kosárlabdás felső

A'ja Wilson

54,99 €

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