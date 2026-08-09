A'ja Wilson aszimmetrikus, kifordítható, Dri-FIT női kosárlabdás felső

A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Tanulj valamit A'ja Wilsontól, és vállald fel a legmerészebb önmagadat ebben az aszimmetrikus felsőben. A sima, gyorsan száradó anyag készen tart, ha feljebb tekernéd a tempót, a megfordítható kialakítás pedig lehetővé teszi, hogy a saját stílusodra formáld – akárcsak A’ja.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: II4238-010