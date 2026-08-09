A'ja Wilson aszimmetrikus, kifordítható, Dri-FIT női kosárlabdás felső

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Tanulj valamit A'ja Wilsontól, és vállald fel a legmerészebb önmagadat ebben az aszimmetrikus felsőben. A sima, gyorsan száradó anyag készen tart, ha feljebb tekernéd a tempót, a megfordítható kialakítás pedig lehetővé teszi, hogy a saját stílusodra formáld – akárcsak A’ja.
A'ja Wilson
A határozott kényelem és a határozott hozzáállás találkozása. Tanulj valamit A'ja Wilsontól, és vállald fel a legmerészebb önmagadat ebben az aszimmetrikus felsőben. A sima, gyorsan száradó anyag készen tart, ha feljebb tekernéd a tempót, a megfordítható kialakítás pedig lehetővé teszi, hogy a saját stílusodra formáld – akárcsak A’ja.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson