Nike Air
Szőtt melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek
Bő szabásával és nyitott szegélyével ez a Nike Air melegítőnadrág modern csavart visz egy régi kedvencbe. A könnyű, vízlepergető nejlon tartósságot biztosít, míg a hálós bélés elősegíti a szellőzést. A csípőnél elhelyezett cipzáras zseb biztonságos tárolóhely a kisebb, nélkülözhetetlen holmiknak.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
- Stílus: IH5978-010
Nike Air
Bő szabásával és nyitott szegélyével ez a Nike Air melegítőnadrág modern csavart visz egy régi kedvencbe. A könnyű, vízlepergető nejlon tartósságot biztosít, míg a hálós bélés elősegíti a szellőzést. A csípőnél elhelyezett cipzáras zseb biztonságos tárolóhely a kisebb, nélkülözhetetlen holmiknak.
A termék előnyei
- A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.
- Az oldalzsebek a cipzáras csípőzsebbel párosítva tárolási lehetőséget kínálnak.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
- Oldalzsebek
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
- Stílus: IH5978-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 150 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air