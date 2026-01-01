Nike Air szőtt melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek

Bő szabásával és nyitott szegélyével ez a Nike Air melegítőnadrág modern csavart visz egy régi kedvencbe. A könnyű, vízlepergető nejlon tartósságot biztosít, míg a hálós bélés elősegíti a szellőzést. A csípőnél elhelyezett cipzáras zseb biztonságos tárolóhely a kisebb, nélkülözhetetlen holmiknak.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér

Stílus: IH5978-010