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Nike Air szőtt melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fehér/Fehér

Nike Air

Szőtt melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény

Bő szabásával és nyitott szegélyével ez a Nike Air melegítőnadrág modern csavart visz egy régi kedvencbe. A könnyű, vízlepergető nejlon tartósságot biztosít, míg a hálós bélés elősegíti a szellőzést. A csípőnél elhelyezett cipzáras zseb biztonságos tárolóhely a kisebb, nélkülözhetetlen holmiknak.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: IH5978-010

Nike Air

30% kedvezmény

Bő szabásával és nyitott szegélyével ez a Nike Air melegítőnadrág modern csavart visz egy régi kedvencbe. A könnyű, vízlepergető nejlon tartósságot biztosít, míg a hálós bélés elősegíti a szellőzést. A csípőnél elhelyezett cipzáras zseb biztonságos tárolóhely a kisebb, nélkülözhetetlen holmiknak.

A termék előnyei

  • A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.
  • Az oldalzsebek a cipzáras csípőzsebbel párosítva tárolási lehetőséget kínálnak.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
  • Oldalzsebek
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: IH5978-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 150 cm
    • Laza fazon: bő és laza
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air szőtt melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek

    Nike Air

    30% kedvezmény

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