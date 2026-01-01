Nike Air Sport 2
Golftáska
A Nike Air Sport 2 továbbfejlesztett derékpárnával és állítható Nike Air hevederrel biztosít kiegyensúlyozott érzést, így kényelmesen játszhatod végig a 18 lyukat. Ha elered az eső, a kapucni megvéd az időjárás viszontagságaitól.
- Megjelenített szín: Fekete/Iron Grey/Fehér
- Stílus: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
A Nike Air Sport 2 továbbfejlesztett derékpárnával és állítható Nike Air hevederrel biztosít kiegyensúlyozott érzést, így kényelmesen játszhatod végig a 18 lyukat. Ha elered az eső, a kapucni megvéd az időjárás viszontagságaitól.
Előnyök
- A négyirányú, teljes hosszúságú elválasztórendszer rendszerezetten tartja az ütőidet.
- A labdazseb lecipzározható paneljének köszönhetően testre szabhatod a megjelenést.
- A teljes hosszúságú ruhatároló zseb további tárolóhelyet kínál.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Iron Grey/Fehér
- Stílus: IQ6032-061
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Sport 2