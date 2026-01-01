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Nike Air Sport 2 golftáska - Fekete/Iron Grey/Fehér

Nike Air Sport 2

Golftáska

249,99 €
Fekete/Iron Grey/Fehér
Fekete/Sail/Pink Foam
EGY MÉRET

A Nike Air Sport 2 továbbfejlesztett derékpárnával és állítható Nike Air hevederrel biztosít kiegyensúlyozott érzést, így kényelmesen játszhatod végig a 18 lyukat. Ha elered az eső, a kapucni megvéd az időjárás viszontagságaitól.


  • Megjelenített szín: Fekete/Iron Grey/Fehér
  • Stílus: IQ6032-061

Nike Air Sport 2

249,99 €

A Nike Air Sport 2 továbbfejlesztett derékpárnával és állítható Nike Air hevederrel biztosít kiegyensúlyozott érzést, így kényelmesen játszhatod végig a 18 lyukat. Ha elered az eső, a kapucni megvéd az időjárás viszontagságaitól.

Előnyök

  • A négyirányú, teljes hosszúságú elválasztórendszer rendszerezetten tartja az ütőidet.
  • A labdazseb lecipzározható paneljének köszönhetően testre szabhatod a megjelenést.
  • A teljes hosszúságú ruhatároló zseb további tárolóhelyet kínál.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Iron Grey/Fehér
  • Stílus: IQ6032-061

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Sport 2 golftáska

    Nike Air Sport 2

    249,99 €

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