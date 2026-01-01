 
1 / 7. kép
Nike Air rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek - Fekete/Volt

Nike Air

Rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek

59,99 €

Klasszikus, rövid cipzáras felső, amely a Nike klasszikus stílusát képviseli. A kontrasztos szegély az ujjakon felfut a gallér tetejéig, és merész megjelenést kölcsönöz, a törzs bő szabása pedig rengeteg rétegezési lehetőséget biztosít. Ráadásul rendkívül kényelmes. Bizony.


  • Megjelenített szín: Fekete/Volt
  • Stílus: IO1872-010

Nike Air

59,99 €

Klasszikus, rövid cipzáras felső, amely a Nike klasszikus stílusát képviseli. A kontrasztos szegély az ujjakon felfut a gallér tetejéig, és merész megjelenést kölcsönöz, a törzs bő szabása pedig rengeteg rétegezési lehetőséget biztosít. Ráadásul rendkívül kényelmes. Bizony.

Előnyök

  • A közepesen vastag, bolyhosított polár a kedvenc bolyhos takarónkra emlékeztet. Szuperpuha és kényelmes, enyhén strukturált illeszkedésével beltéren és a szabadban egyaránt tökéletes réteg.
  • A kenguruzsebben biztonságosan kéznél tarthatod a legfontosabb dolgaidat.

Termékadatok

  • Cipzáras zsebek
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Volt
  • Stílus: IO1872-010

Méret és fazon

    • A lány modell S-es méretet visel, és 130 cm magas
    • A fiú modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
    • Laza fazon: bő és laza
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Air.

    Nike Air rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek

    Nike Air

    59,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed