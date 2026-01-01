Nike Air rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek

Klasszikus, rövid cipzáras felső, amely a Nike klasszikus stílusát képviseli. A kontrasztos szegély az ujjakon felfut a gallér tetejéig, és merész megjelenést kölcsönöz, a törzs bő szabása pedig rengeteg rétegezési lehetőséget biztosít. Ráadásul rendkívül kényelmes. Bizony.

Megjelenített szín: Fekete/Volt

Stílus: IO1872-010