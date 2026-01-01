Nike Air
Rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek
Klasszikus, rövid cipzáras felső, amely a Nike klasszikus stílusát képviseli. A kontrasztos szegély az ujjakon felfut a gallér tetejéig, és merész megjelenést kölcsönöz, a törzs bő szabása pedig rengeteg rétegezési lehetőséget biztosít. Ráadásul rendkívül kényelmes. Bizony.
- Megjelenített szín: Fekete/Volt
- Stílus: IO1872-010
Nike Air
Klasszikus, rövid cipzáras felső, amely a Nike klasszikus stílusát képviseli. A kontrasztos szegély az ujjakon felfut a gallér tetejéig, és merész megjelenést kölcsönöz, a törzs bő szabása pedig rengeteg rétegezési lehetőséget biztosít. Ráadásul rendkívül kényelmes. Bizony.
Előnyök
- A közepesen vastag, bolyhosított polár a kedvenc bolyhos takarónkra emlékeztet. Szuperpuha és kényelmes, enyhén strukturált illeszkedésével beltéren és a szabadban egyaránt tökéletes réteg.
- A kenguruzsebben biztonságosan kéznél tarthatod a legfontosabb dolgaidat.
Termékadatok
- Cipzáras zsebek
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Volt
- Stílus: IO1872-010
Méret és fazon
- A lány modell S-es méretet visel, és 130 cm magas
- A fiú modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air