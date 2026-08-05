Nike Air Presto By You egyedi férficipő

Parfait
MaximeP671744480
Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes
Ez az Air Presto modern testreszabási lehetőségekkel gazdagítja a közkedvelt futócipőt. Kiemelheted a belső bélést és az ikonikus vázat élénk színekkel, a középtalp párnázását pedig pöttyökkel (és további színekkel) dobhatod fel. Végül pedig rövid személyes üzenetet helyezhetsz el a sarkon. Itt az idő, hogy a stílusod szintet lépjen.
Nike Air Presto By You
Ez az Air Presto modern testreszabási lehetőségekkel gazdagítja a közkedvelt futócipőt. Kiemelheted a belső bélést és az ikonikus vázat élénk színekkel, a középtalp párnázását pedig pöttyökkel (és további színekkel) dobhatod fel. Végül pedig rövid személyes üzenetet helyezhetsz el a sarkon. Itt az idő, hogy a stílusod szintet lépjen.
Válaszd ki a bélés és az ikonikus rögzítőrátét színét. A lábujjrész, fűzők és a Swoosh logó színének kontrasztos színeket is választhatsz, vagy klasszikus, tónusos megjelenést alakíthatsz ki.
Színnel és pöttyökkel emelheted ki a középtalp sarokrészét. Ha erős benyomást szeretnél kelteni, dobd fel élénk színnel a cipőd talpát.
A sarokra számokból, betűkből és jelekből álló rövid üzenetet helyezhetsz el.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
Parfait
MaximeP671744480
Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes
My creation
Renatta581575730
I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.
Best Shoes ever !
Johnson452616317
Nike have done there thing with these trainers!
Nike Air Presto By You
Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.