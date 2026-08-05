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Nike Air Presto By You egyedi férficipő - Többszínű/Többszínű

Nike Air Presto By You

Egyedi férficipő

149,99 €
Nike Air Presto By You egyedi férficipő - Többszínű/Többszínű
Nike Air Presto By You egyedi férficipő - Többszínű/Többszínű
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez az Air Presto modern testreszabási lehetőségekkel gazdagítja a közkedvelt futócipőt. Kiemelheted a belső bélést és az ikonikus vázat élénk színekkel, a középtalp párnázását pedig pöttyökkel (és további színekkel) dobhatod fel. Végül pedig rövid személyes üzenetet helyezhetsz el a sarkon. Itt az idő, hogy a stílusod szintet lépjen.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: 846438-997

Nike Air Presto By You

149,99 €

Ez az Air Presto modern testreszabási lehetőségekkel gazdagítja a közkedvelt futócipőt. Kiemelheted a belső bélést és az ikonikus vázat élénk színekkel, a középtalp párnázását pedig pöttyökkel (és további színekkel) dobhatod fel. Végül pedig rövid személyes üzenetet helyezhetsz el a sarkon. Itt az idő, hogy a stílusod szintet lépjen.

Színezd be a felsőrészt

Válaszd ki a bélés és az ikonikus rögzítőrátét színét. A lábujjrész, fűzők és a Swoosh logó színének kontrasztos színeket is választhatsz, vagy klasszikus, tónusos megjelenést alakíthatsz ki.

Állítsd be a részleteket

Színnel és pöttyökkel emelheted ki a középtalp sarokrészét. Ha erős benyomást szeretnél kelteni, dobd fel élénk színnel a cipőd talpát.

Tedd személyessé

A sarokra számokból, betűkből és jelekből álló rövid üzenetet helyezhetsz el.

További előnyök

  • A középtalp-rögzítő tartást biztosít.
  • Belső bélés gondoskodik a kényelmes szabásról.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.

Termékadatok

  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: 846438-997

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (65)

4.7 csillag

  • Parfait

    MaximeP671744480

    Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes

  • My creation

    Renatta581575730

    I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.

  • Best Shoes ever !

    Johnson452616317

    Nike have done there thing with these trainers!

Nike Air Presto By You egyedi férficipő

Nike Air Presto By You

149,99 €

További információ

    Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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