Nike Air Presto By You egyedi női cipő

Nike Air Presto By You

149,99 €

Ez az Air Presto modern testreszabási lehetőségekkel gazdagítja a közkedvelt futócipőt. Kiemelheted a belső bélést és az ikonikus vázat élénk színekkel, a középtalp párnázását pedig pöttyökkel (és további színekkel) dobhatod fel. Végül pedig rövid személyes üzenetet helyezhetsz el a sarkon. Itt az idő, hogy a stílusod szintet lépjen.

Színezd be a felsőrészt

Válaszd ki a bélés és az ikonikus rögzítőrátét színét. A lábujjrész, fűzők és a Swoosh logó színének kontrasztos színeket is választhatsz, vagy klasszikus, tónusos megjelenést alakíthatsz ki.

Állítsd be a részleteket

Színnel és pöttyökkel emelheted ki a középtalp sarokrészét. Ha erős benyomást szeretnél kelteni, dobd fel élénk színnel a cipőd talpát.

Tedd személyessé

A sarokra számokból, betűkből és jelekből álló rövid üzenetet helyezhetsz el.