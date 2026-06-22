Nike Air Presto By You egyedi női cipő

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Ez az Air Presto modern testreszabási lehetőségekkel gazdagítja a közkedvelt futócipőt. Kiemelheted a belső bélést és az ikonikus vázat élénk színekkel, a középtalp párnázását pedig pöttyökkel (és további színekkel) dobhatod fel. Végül pedig rövid személyes üzenetet helyezhetsz el a sarkon. Itt az idő, hogy a stílusod szintet lépjen.
Nike Air Presto By You
Ez az Air Presto modern testreszabási lehetőségekkel gazdagítja a közkedvelt futócipőt. Kiemelheted a belső bélést és az ikonikus vázat élénk színekkel, a középtalp párnázását pedig pöttyökkel (és további színekkel) dobhatod fel. Végül pedig rövid személyes üzenetet helyezhetsz el a sarkon. Itt az idő, hogy a stílusod szintet lépjen.
Válaszd ki a bélés és az ikonikus rögzítőrátét színét. A lábujjrész, fűzők és a Swoosh logó színének kontrasztos színeket is választhatsz, vagy klasszikus, tónusos megjelenést alakíthatsz ki.
Színnel és pöttyökkel emelheted ki a középtalp sarokrészét. Ha erős benyomást szeretnél kelteni, dobd fel élénk színnel a cipőd talpát.
A sarokra számokból, betűkből és jelekből álló rövid üzenetet helyezhetsz el.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.
Fedezd fel a Nike Air Presto női cipőt
A rugalmas, hálós felsőrész kényelmes, zokniszerű illeszkedést és szellőzést biztosít.
A középtalp ikonikus TPU-rögzítője kontrasztos megjelenést kölcsönöz a rugalmas, szintetikus anyagból készült felsőrésznek, miközben segít a lábfej tartásában.
A Nike Air párnázás tartós kényelmet biztosít.