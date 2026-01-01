Nike Air polárpulóver és -nadrág szett gyerekeknek

Ez a modern, kétrészes szett puha pamut/poliészter poláranyagból készült, amely könnyű meleget biztosít. A kényelmes, bő, kapucnis pulóver könnyen rétegezhető, a kenguruzseb pedig melegen tartja a kis kezeket. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, az oldalsó zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a rugalmas mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, így a gyerekek kényelmesen játszhatnak.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: HQ7834-010