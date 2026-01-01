Nike Air
Polárpulóver és -nadrág szett gyerekeknek
Ez a modern, kétrészes szett puha pamut/poliészter poláranyagból készült, amely könnyű meleget biztosít. A kényelmes, bő, kapucnis pulóver könnyen rétegezhető, a kenguruzseb pedig melegen tartja a kis kezeket. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, az oldalsó zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a rugalmas mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, így a gyerekek kényelmesen játszhatnak.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: HQ7834-010
Nike Air
Ez a modern, kétrészes szett puha pamut/poliészter poláranyagból készült, amely könnyű meleget biztosít. A kényelmes, bő, kapucnis pulóver könnyen rétegezhető, a kenguruzseb pedig melegen tartja a kis kezeket. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, az oldalsó zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a rugalmas mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, így a gyerekek kényelmesen játszhatnak.
A termék előnyei
Mindkét ruhadarab külön-külön is viselhető a gyerekek ruhatárának többi darabjával együtt.
Termékadatok
- 80% pamut, 20% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: HQ7834-010
Méret és fazon
- A modell mérete: 6, magassága: 124 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Air.
Nike Air