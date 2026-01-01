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Nike Air polárpulóver és -nadrág szett gyerekeknek - Fekete

Nike Air

Polárpulóver és -nadrág szett gyerekeknek

74,99 €

Ez a modern, kétrészes szett puha pamut/poliészter poláranyagból készült, amely könnyű meleget biztosít. A kényelmes, bő, kapucnis pulóver könnyen rétegezhető, a kenguruzseb pedig melegen tartja a kis kezeket. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, az oldalsó zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a rugalmas mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, így a gyerekek kényelmesen játszhatnak.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: HQ7834-010

Nike Air

74,99 €

Ez a modern, kétrészes szett puha pamut/poliészter poláranyagból készült, amely könnyű meleget biztosít. A kényelmes, bő, kapucnis pulóver könnyen rétegezhető, a kenguruzseb pedig melegen tartja a kis kezeket. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, az oldalsó zsebekben elférnek a kisebb tárgyak, a rugalmas mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, így a gyerekek kényelmesen játszhatnak.

A termék előnyei

Mindkét ruhadarab külön-külön is viselhető a gyerekek ruhatárának többi darabjával együtt.

Termékadatok

  • 80% pamut, 20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: HQ7834-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air polárpulóver és -nadrág szett gyerekeknek

    Nike Air

    74,99 €

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