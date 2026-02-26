Nike Air polár szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek

Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
A könnyű polár anyag meleg, mégsem nehéz, a szára pedig szűkülő fazonú, ami elegáns megjelenést biztosít. A kontrasztos csíkozás az oldalakon sportos megjelenést kölcsönöz, a rugalmas derékpánt pedig személyre szabott és stabil illeszkedést biztosít.
Nike Air
A könnyű polár anyag meleg, mégsem nehéz, a szára pedig szűkülő fazonú, ami elegáns megjelenést biztosít. A kontrasztos csíkozás az oldalakon sportos megjelenést kölcsönöz, a rugalmas derékpánt pedig személyre szabott és stabil illeszkedést biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3.5 csillag
Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
DwightM306886725
This was such a nice pair of joggers
Nike Air