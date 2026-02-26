Nike Air polár szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek

A könnyű polár anyag meleg, mégsem nehéz, a szára pedig szűkülő fazonú, ami elegáns megjelenést biztosít. A kontrasztos csíkozás az oldalakon sportos megjelenést kölcsönöz, a rugalmas derékpánt pedig személyre szabott és stabil illeszkedést biztosít.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér

Stílus: II7351-010