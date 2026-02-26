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Nike Air polár szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fehér/Fehér

Nike Air

Polár szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
Fekete/Fehér/Fehér
Smoke Grey/Fehér/Fehér
Light Bone/Fekete/Fekete
Fekete/Volt/Volt

A könnyű polár anyag meleg, mégsem nehéz, a szára pedig szűkülő fazonú, ami elegáns megjelenést biztosít. A kontrasztos csíkozás az oldalakon sportos megjelenést kölcsönöz, a rugalmas derékpánt pedig személyre szabott és stabil illeszkedést biztosít.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: II7351-010

Nike Air

30% kedvezmény

A könnyű polár anyag meleg, mégsem nehéz, a szára pedig szűkülő fazonú, ami elegáns megjelenést biztosít. A kontrasztos csíkozás az oldalakon sportos megjelenést kölcsönöz, a rugalmas derékpánt pedig személyre szabott és stabil illeszkedést biztosít.

Előnyök

  • A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.
  • A zsebekben biztonságosan tárolhatod a legfontosabb dolgaidat.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: II7351-010

Méret és fazon

    • A modell S-es méretet visel, és 137 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

3.5 csillag

  • Joggers

    Geraldo926238728

    Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.

  • DwightM306886725

    This was such a nice pair of joggers

Nike Air polár szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek

Nike Air

30% kedvezmény

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