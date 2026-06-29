Nike Air Max TL 2.5 Premium férficipő

Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.
Nike Air Max TL 2.5 Premium
A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Scarpe
RobertoD390483154
Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate
Nike Air Max TL 2.5 Premium