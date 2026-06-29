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Nike Air Max TL 2.5 Premium férficipő - Fekete/Fekete/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Férficipő

179,99 €
Fekete/Fekete/Anthracite
Fehér/Pure Platinum/Metallic Silver/Dark Obsidian
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A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite
  • Stílus: IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.

Előnyök

  • A felsőrész textil és műbőr anyaga kiváló szellőzést és tartósságot biztosít.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • Gumi külsőtalp biztosítja a tartós tapadást.

Termékadatok

  • Műbőr felsőrész
  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite
  • Stílus: IM4656-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

4.5 csillag

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Nike Air Max TL 2.5 Premium férficipő

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

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