Nike Air Max TL 2.5 Premium férficipő

A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite

Stílus: IM4656-001