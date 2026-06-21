Nike Air Max TL 2.5 férficipő

Wunderschön und bequem
maryam24550477
Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.
A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.
Nike Air Max TL 2.5
A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Wunderschön und bequem
maryam24550477
Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.
Style and Comfort
Pbrad
They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.
Top
MandyM447821681
Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼
Nike Air Max TL 2.5