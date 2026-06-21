Nike Air Max TL 2.5 férficipő

A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.

Megjelenített szín: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Fekete/Wolf Grey

Stílus: IO3037-002