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Nike Air Max TL 2.5 férficipő - Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Fekete/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Férficipő

179,99 €
Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Fekete/Wolf Grey
Smoke Grey/Fekete/Dark Smoke Grey/Tough Red
Fekete/Fekete/Metallic Silver/Fekete
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A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.


  • Megjelenített szín: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Fekete/Wolf Grey
  • Stílus: IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

A 90-es évek végének egyik kedvence visszatér: az Air Max TL 2.5 feleleveníti az ikonikus, hullámos Air Max esztétikáját. A szellős textilanyagokat sima műbőrrel ötvöztük a letisztult megjelenés érdekében, míg a teljes hosszúságú Max Air párnázás minden lépésnél ruganyos érzetet nyújt.

Előnyök

  • A felsőrész textil és műbőr anyaga kiváló szellőzést és tartósságot biztosít.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • Gumi külsőtalp biztosítja a tartós tapadást.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Fekete/Wolf Grey
  • Stílus: IO3037-002

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (84)

4.8 csillag

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

  • Top

    MandyM447821681

    Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼

Nike Air Max TL 2.5 férficipő

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

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