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Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé” férficipő - Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Fekete/Barely Volt

Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé”

Férficipő

30% kedvezmény
Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Fekete/Barely Volt
Fehér/Fekete/Smoke Grey/Fehér
Fekete/Fekete/Anthracite/Fekete
Fehér/Blue Crystal/Metallic Silver/Fehér
Light Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Hot Curry
Fekete/Dark Smoke Grey/Metallic Pewter/Illusion Green
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Kylian Mbappe mindig is rajongott az Air Max Plus VII-ért, olyannyira, hogy a futballcipője ihletőjeként használta. Gondolj a TN7 ezen változatára úgy, mint Kylian futballcipőjének hétköznapi megfelelőjére. Nézd meg a különleges nyelvcímkét és a színsémát is.


  • Megjelenített szín: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Fekete/Barely Volt
  • Stílus: HQ2197-200

Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé”

30% kedvezmény

Kylian Mbappe mindig is rajongott az Air Max Plus VII-ért, olyannyira, hogy a futballcipője ihletőjeként használta. Gondolj a TN7 ezen változatára úgy, mint Kylian futballcipőjének hétköznapi megfelelőjére. Nézd meg a különleges nyelvcímkét és a színsémát is.

Előnyök

  • A műbőr rátétekkel ellátott, hálós felsőrész szellőző és tartós.
  • A középtalp lábboltozatpántja tartást ad.
  • Az Air termékek könnyű párnázást kínálnak.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Fekete/Barely Volt
  • Stílus: HQ2197-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (80)

4.4 csillag

  • Nike Air Max Plus VII

    AntonínN62264398

    Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty

  • A little on the heavy side.

    Aaron197386982

    Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.

  • Review

    Lakesha C

    The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey

Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé” férficipő

Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé”

30% kedvezmény

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Item 3 of 7

Mérföldkő a kultúrában

Amikor a Nike Air Max Plus a 90-es években megjelent a piacon, a sebesség, a stílus és a menőség megtestesüléseként Párizs utcáit is meghódította.

Két ikon. Azonos származás.

Párizs peremkerületeinek kötelező viseletét álmodtuk újra a párizsi legenda, Kylian Mbappé számára az új Mercurial Superfly cipője és az Air Max Plus VII formájában.