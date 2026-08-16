Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé” férficipő

Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
Kylian Mbappe mindig is rajongott az Air Max Plus VII-ért, olyannyira, hogy a futballcipője ihletőjeként használta. Gondolj a TN7 ezen változatára úgy, mint Kylian futballcipőjének hétköznapi megfelelőjére. Nézd meg a különleges nyelvcímkét és a színsémát is.
Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé”
Kylian Mbappe mindig is rajongott az Air Max Plus VII-ért, olyannyira, hogy a futballcipője ihletőjeként használta. Gondolj a TN7 ezen változatára úgy, mint Kylian futballcipőjének hétköznapi megfelelőjére. Nézd meg a különleges nyelvcímkét és a színsémát is.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.4 csillag
Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A little on the heavy side.
Aaron197386982
Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.
Review
Lakesha C
The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey
Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé”
Amikor a Nike Air Max Plus a 90-es években megjelent a piacon, a sebesség, a stílus és a menőség megtestesüléseként Párizs utcáit is meghódította.
Párizs peremkerületeinek kötelező viseletét álmodtuk újra a párizsi legenda, Kylian Mbappé számára az új Mercurial Superfly cipője és az Air Max Plus VII formájában.