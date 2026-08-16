Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé” férficipő

Kylian Mbappe mindig is rajongott az Air Max Plus VII-ért, olyannyira, hogy a futballcipője ihletőjeként használta. Gondolj a TN7 ezen változatára úgy, mint Kylian futballcipőjének hétköznapi megfelelőjére. Nézd meg a különleges nyelvcímkét és a színsémát is.

Megjelenített szín: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Fekete/Barely Volt

Stílus: HQ2197-200