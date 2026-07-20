Nike Air Max Plus VII férficipő

A Plus modellnek ez a változata a 90-es évek sziluettjét veszi alapul, és az Y2K kibervilágának energiájával ruházza fel. A 7 esetében az eredeti modell klasszikus ketrecét a felsőrész pontozott rátéte váltja fel. A nyelven látható skorpiógrafika még erőteljesebb hatást kelt.

Megjelenített szín: Fekete/Gamma Blue/Chrome

Stílus: IQ9429-001