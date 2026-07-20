Nike Air Max Plus VII férficipő

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
A Plus modellnek ez a változata a 90-es évek sziluettjét veszi alapul, és az Y2K kibervilágának energiájával ruházza fel. A 7 esetében az eredeti modell klasszikus ketrecét a felsőrész pontozott rátéte váltja fel. A nyelven látható skorpiógrafika még erőteljesebb hatást kelt.
Nike Air Max Plus VII
A Plus modellnek ez a változata a 90-es évek sziluettjét veszi alapul, és az Y2K kibervilágának energiájával ruházza fel. A 7 esetében az eredeti modell klasszikus ketrecét a felsőrész pontozott rátéte váltja fel. A nyelven látható skorpiógrafika még erőteljesebb hatást kelt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII