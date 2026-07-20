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Nike Air Max Plus VII férficipő - Fekete/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Férficipő

199,99 €
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A Plus modellnek ez a változata a 90-es évek sziluettjét veszi alapul, és az Y2K kibervilágának energiájával ruházza fel. A 7 esetében az eredeti modell klasszikus ketrecét a felsőrész pontozott rátéte váltja fel. A nyelven látható skorpiógrafika még erőteljesebb hatást kelt.


  • Megjelenített szín: Fekete/Gamma Blue/Chrome
  • Stílus: IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

A Plus modellnek ez a változata a 90-es évek sziluettjét veszi alapul, és az Y2K kibervilágának energiájával ruházza fel. A 7 esetében az eredeti modell klasszikus ketrecét a felsőrész pontozott rátéte váltja fel. A nyelven látható skorpiógrafika még erőteljesebb hatást kelt.

Előnyök

  • A műbőr rátétekkel ellátott, hálós felsőrész szellőző és tartós.
  • A középtalp lábboltozatpántja tartást ad.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Gamma Blue/Chrome
  • Stílus: IQ9429-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Nike Air Max Plus VII férficipő

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

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