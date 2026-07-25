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Nike Air Max Plus Premium „Scorpion” férficipő - Fekete/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium „Scorpion”

Férficipő

189,99 €
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Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Az elegáns színskála még erőteljesebb hatást kelt a nyelven látható skorpiógrafikával. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a stílusod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Chrome/Gamma Blue
  • Stílus: IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium „Scorpion”

189,99 €

Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Az elegáns színskála még erőteljesebb hatást kelt a nyelven látható skorpiógrafikával. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a stílusod.

Előnyök

  • A műbőr rátétekkel ellátott textil felsőrész szellőző és tartós.
  • A középtalp lábboltozatpántja tartást ad.
  • Az Air termékek könnyű párnázást kínálnak.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Chrome/Gamma Blue
  • Stílus: IM9624-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

3 csillag

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

Nike Air Max Plus Premium „Scorpion” férficipő

Nike Air Max Plus Premium „Scorpion”

189,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

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