Nike Air Max Plus Premium „Scorpion” férficipő

Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Az elegáns színskála még erőteljesebb hatást kelt a nyelven látható skorpiógrafikával. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a stílusod.

Megjelenített szín: Fekete/Chrome/Gamma Blue

Stílus: IM9624-001