Nike Air Max Plus Premium „Scorpion” férficipő

AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Az elegáns színskála még erőteljesebb hatást kelt a nyelven látható skorpiógrafikával. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a stílusod.
Nike Air Max Plus Premium „Scorpion”
Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Az elegáns színskála még erőteljesebb hatást kelt a nyelven látható skorpiógrafikával. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a stílusod.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3 csillag
AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
DAVIDM28103237
Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas
Nike Air Max Plus Premium „Scorpion”