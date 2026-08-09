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Nike Air Max Plus Premium cipő kisgyerekeknek - Fekete/Többszínű/Anthracite/Fekete

Nike Air Max Plus Premium

Cipő kisgyerekeknek

104,99 €
Fekete/Többszínű/Anthracite/Fekete
Fekete/Fekete/Fekete
Fekete/Blue Crystal/Fekete
Fekete/Illusion Green/Fekete
Tough Red/Fekete/Mystic Dates/Grey Fog
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Erős párnázás. Vagány fellépés. A klasszikus AM-cipő prémium kiadásában a szellős háló és a tartást adó műanyag váz lágy vonásokat kap. A saroknál és az elülső részen látható Air egységek extra ruganyosságot és párnázást adnak, legyen szó a játszótérről vagy a hátsó kertről.


  • Megjelenített szín: Fekete/Többszínű/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IR4690-001

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

Erős párnázás. Vagány fellépés. A klasszikus AM-cipő prémium kiadásában a szellős háló és a tartást adó műanyag váz lágy vonásokat kap. A saroknál és az elülső részen látható Air egységek extra ruganyosságot és párnázást adnak, legyen szó a játszótérről vagy a hátsó kertről.

Előnyök

  • Az ikonikus műanyag rögzítő hullámos vonalvezetése különösen lágy megjelenést kölcsönöz, de ugyanolyan stabilitást biztosít. A lábfejközép tartását biztosító boltozatot pedig a bálnafarok ihlette.
  • Az eredetileg teljesítménynövelő futásra kifejlesztett Max Air egység könnyű és tartós párnázást nyújt.
  • A műanyag lábujjvédő tartósságot és ragyogást biztosít, míg a rugalmas barázdák természetes járásélményt nyújtanak.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Alacsony szár
  • Megjelenített szín: Fekete/Többszínű/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IR4690-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (121)

4.5 csillag

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

  • Rajae447588986

    Mille mercis à toute l'équipe qui a contribué pour l'expédition de la paire Nike commandée. La réception était rapide et le l'article est conforme à mes attentes. Merci encore

  • Parfait

    Patricia711763462

    Livraison rapide. Ces chaussures ont fait un heureux

Nike Air Max Plus Premium cipő kisgyerekeknek

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

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