Nike Air Max Plus Premium cipő kisgyerekeknek

Erős párnázás. Vagány fellépés. A klasszikus AM-cipő prémium kiadásában a szellős háló és a tartást adó műanyag váz lágy vonásokat kap. A saroknál és az elülső részen látható Air egységek extra ruganyosságot és párnázást adnak, legyen szó a játszótérről vagy a hátsó kertről.

Megjelenített szín: Fekete/Többszínű/Anthracite/Fekete

Stílus: IR4690-001