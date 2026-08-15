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Nike Air Max Plus OG Premium férficipő - Többszínű/Többszínű/Monarch/Fekete

Nike Air Max Plus OG Prémium

Férficipő

30% kedvezmény
Többszínű/Többszínű/Monarch/Fekete
Fehér/Fekete/Blue Crystal
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Ünnepeld a labdarúgás legfontosabb eseményét ebben az Air Max Plusban. A kiadás a hagyományos Le Tricolore színeket menta- és rézárnyalatokra cseréli a Szabadság-szobor patinája előtt tisztelegve, és visszafogott „Allez les Bleus!” energiát visz az ikonikus edzőcipőbe. A műbőr és textil alap felett megjelenő rácsszerkezet igazi tüzet visz a megjelenésedbe. Látható Air Max párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a dacos stílusod.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Monarch/Fekete
  • Stílus: IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Prémium

30% kedvezmény

Ünnepeld a labdarúgás legfontosabb eseményét ebben az Air Max Plusban. A kiadás a hagyományos Le Tricolore színeket menta- és rézárnyalatokra cseréli a Szabadság-szobor patinája előtt tisztelegve, és visszafogott „Allez les Bleus!” energiát visz az ikonikus edzőcipőbe. A műbőr és textil alap felett megjelenő rácsszerkezet igazi tüzet visz a megjelenésedbe. Látható Air Max párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a dacos stílusod.

Előnyök

  • A középtalp lábboltozatpántja tartást ad.
  • Az Air termékek könnyű párnázást kínálnak.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Monarch/Fekete
  • Stílus: IQ0168-900

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

3 csillag

  • Parfaite

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    Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.

  • Cheaply Made Shoe

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    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Nike Air Max Plus OG Premium férficipő

Nike Air Max Plus OG Prémium

30% kedvezmény

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