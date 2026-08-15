Nike Air Max Plus OG Premium férficipő

Ünnepeld a labdarúgás legfontosabb eseményét ebben az Air Max Plusban. A kiadás a hagyományos Le Tricolore színeket menta- és rézárnyalatokra cseréli a Szabadság-szobor patinája előtt tisztelegve, és visszafogott „Allez les Bleus!” energiát visz az ikonikus edzőcipőbe. A műbőr és textil alap felett megjelenő rácsszerkezet igazi tüzet visz a megjelenésedbe. Látható Air Max párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a dacos stílusod.

Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Monarch/Fekete

Stílus: IQ0168-900