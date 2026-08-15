Nike Air Max Plus OG Premium férficipő

Parfaite
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Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Ünnepeld a labdarúgás legfontosabb eseményét ebben az Air Max Plusban. A kiadás a hagyományos Le Tricolore színeket menta- és rézárnyalatokra cseréli a Szabadság-szobor patinája előtt tisztelegve, és visszafogott „Allez les Bleus!” energiát visz az ikonikus edzőcipőbe. A műbőr és textil alap felett megjelenő rácsszerkezet igazi tüzet visz a megjelenésedbe. Látható Air Max párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a dacos stílusod.
Nike Air Max Plus OG Prémium
Ünnepeld a labdarúgás legfontosabb eseményét ebben az Air Max Plusban. A kiadás a hagyományos Le Tricolore színeket menta- és rézárnyalatokra cseréli a Szabadság-szobor patinája előtt tisztelegve, és visszafogott „Allez les Bleus!” energiát visz az ikonikus edzőcipőbe. A műbőr és textil alap felett megjelenő rácsszerkezet igazi tüzet visz a megjelenésedbe. Látható Air Max párnázással láttuk el, így kényelmesen ünnepelheted a dacos stílusod.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3 csillag
Parfaite
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Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Prémium