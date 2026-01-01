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Nike Air Max Plus férficipő - Fekete/Bright Crimson/Fekete/Fekete

Nike Air Max Plus

Férficipő

189,99 €
Nike Air Max Plus férficipő - Fekete/Bright Crimson/Fekete/Fekete
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Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen vállalhatod a dacos stílusod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Fekete/Fekete
  • Stílus: IX0385-001

Nike Air Max Plus

189,99 €

Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen vállalhatod a dacos stílusod.

Előnyök

  • A műbőr rátétekkel ellátott, hálós felsőrész szellőző és tartós.
  • A középtalp lábboltozatpántja tartást ad.
  • Az Air termékek könnyű párnázást kínálnak.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Fekete/Fekete
  • Stílus: IX0385-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Max Plus férficipő

    Nike Air Max Plus

    189,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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