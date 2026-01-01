Nike Air Max Plus férficipő

Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen vállalhatod a dacos stílusod.

Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Fekete/Fekete

Stílus: IX0385-001