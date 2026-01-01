Nike Air Max Plus
Férficipő
Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen vállalhatod a dacos stílusod.
- Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Fekete/Fekete
- Stílus: IX0385-001
Nike Air Max Plus
Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen vállalhatod a dacos stílusod.
Előnyök
- A műbőr rátétekkel ellátott, hálós felsőrész szellőző és tartós.
- A középtalp lábboltozatpántja tartást ad.
- Az Air termékek könnyű párnázást kínálnak.
- Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Fekete/Bright Crimson/Fekete/Fekete
- Stílus: IX0385-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Max Plus