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Nike Air Max Plus férficipő - Fekete/Anthracite/Pink Foam/Fehér

Nike Air Max Plus

Férficipő

30% kedvezmény
Fekete/Anthracite/Pink Foam/Fehér
Fehér/Pearl Grey/Fekete/Neon Yellow
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Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen vállalhatod a dacos stílusod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Pink Foam/Fehér
  • Stílus: IU7540-001

Nike Air Max Plus

30% kedvezmény

Engedd, hogy személyiséged érvényesüljön az Air Max Plus cipőben. Az ikonikus váz tűzbe borítja a megjelenésed, a szellős háló pedig hűsít. Látható párnázással láttuk el, így kényelmesen vállalhatod a dacos stílusod.

Előnyök

  • A műbőr rátétekkel ellátott, hálós felsőrész szellőző és tartós.
  • A középtalp lábboltozatpántja tartást ad.
  • Az Air termékek könnyű párnázást kínálnak.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Pink Foam/Fehér
  • Stílus: IU7540-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (11)

4.7 csillag

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

  • Santiago103498437

    Produto com super qualidade, com muito conforto e super lindo

Nike Air Max Plus férficipő

Nike Air Max Plus

30% kedvezmény

Tedd teljessé a megjelenésed

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