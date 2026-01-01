Nike Air Max Plus By You
Egyedi cipő
Elfogyott:
Ez a termék jelenleg nem kapható
Ez a jól bevált cipő változatos, semleges színekben tér vissza a sokoldalú stílus érdekében. Dobd fel megjelenésedet egy csipetnyi csillogással, amelyet a felsőrész fémes hálója, valamint a műanyag rögzítő színjátszó árnyalatai tesznek lehetővé. Miután választottál egyet a hét különböző nyelvcímke közül, tedd teljessé a megjelenést az Air egységeken elhelyezett személyes szöveggel. Az Air Max Plus készen áll a különleges átalakításodra.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
Ez a jól bevált cipő változatos, semleges színekben tér vissza a sokoldalú stílus érdekében. Dobd fel megjelenésedet egy csipetnyi csillogással, amelyet a felsőrész fémes hálója, valamint a műanyag rögzítő színjátszó árnyalatai tesznek lehetővé. Miután választottál egyet a hét különböző nyelvcímke közül, tedd teljessé a megjelenést az Air egységeken elhelyezett személyes szöveggel. Az Air Max Plus készen áll a különleges átalakításodra.
Te melyik alapot választod?
Válassz a sima bőr és a fémes hálós anyag közül, hogy olyan megjelenést hozz létre, amely valóban téged jellemez.
Légy színes
Luxusminőségű, semleges színek, sportos klasszikusok vagy a kettő együtt. Mit alkotsz majd?
Fejezd ki önmagad
A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Testre szabhatod az Air egységeket akár négy karakterrel a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
További előnyök
- A könnyű hálóval kevert szintetikus felsőrész szellőző és strapabíró.
- A műanyag rögzítő és a középtalp lábboltozata tartást ad.
- Az eredetileg teljesítménynövelő futásra kifejlesztett Nike Air egységek könnyű, tartós párnázást nyújtanak.
- A gumi külső talp kiváló tapadást biztosít.
Nike By You részletek
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: HF0665-900
A Nike Air Max története
A forradalmian új Air megoldás 1978-ban mutatkozott be a Nike cipőkben. A sarokba épített, látható Air egységgel ellátott Air Max 1 cipő 1987-es megjelenésével a rajongók már nemcsak érezhették, hanem saját szemükkel láthatták is a kényelmes Air párnázást. Az Air Max cipők feltűnő színkombinációkban kapható, megbízható és könnyű párnázással ellátott újabb generációi a sportolók és a gyűjtők körében egyaránt hatalmas népszerűségnek örvendenek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Air Max Plus By You.
Nike Air Max Plus By You
További információ
Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.