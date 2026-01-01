Nike Air Max Plus By You egyedi cipő

Nike Air Max Plus By You

209,99 €

Ez a jól bevált cipő változatos, semleges színekben tér vissza a sokoldalú stílus érdekében. Dobd fel megjelenésedet egy csipetnyi csillogással, amelyet a felsőrész fémes hálója, valamint a műanyag rögzítő színjátszó árnyalatai tesznek lehetővé. Miután választottál egyet a hét különböző nyelvcímke közül, tedd teljessé a megjelenést az Air egységeken elhelyezett személyes szöveggel. Az Air Max Plus készen áll a különleges átalakításodra.

Te melyik alapot választod?

Válassz a sima bőr és a fémes hálós anyag közül, hogy olyan megjelenést hozz létre, amely valóban téged jellemez.

Légy színes

Luxusminőségű, semleges színek, sportos klasszikusok vagy a kettő együtt. Mit alkotsz majd?

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Testre szabhatod az Air egységeket akár négy karakterrel a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.