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Nike Air Max Plus By You egyedi cipő - Többszínű/Többszínű/Többszínű

Nike Air Max Plus By You

Egyedi cipő

209,99 €
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Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Ez a jól bevált cipő változatos, semleges színekben tér vissza a sokoldalú stílus érdekében. Dobd fel megjelenésedet egy csipetnyi csillogással, amelyet a felsőrész fémes hálója, valamint a műanyag rögzítő színjátszó árnyalatai tesznek lehetővé. Miután választottál egyet a hét különböző nyelvcímke közül, tedd teljessé a megjelenést az Air egységeken elhelyezett személyes szöveggel. Az Air Max Plus készen áll a különleges átalakításodra.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
  • Stílus: HF0665-900

Nike Air Max Plus By You

209,99 €

Ez a jól bevált cipő változatos, semleges színekben tér vissza a sokoldalú stílus érdekében. Dobd fel megjelenésedet egy csipetnyi csillogással, amelyet a felsőrész fémes hálója, valamint a műanyag rögzítő színjátszó árnyalatai tesznek lehetővé. Miután választottál egyet a hét különböző nyelvcímke közül, tedd teljessé a megjelenést az Air egységeken elhelyezett személyes szöveggel. Az Air Max Plus készen áll a különleges átalakításodra.

Te melyik alapot választod?

Válassz a sima bőr és a fémes hálós anyag közül, hogy olyan megjelenést hozz létre, amely valóban téged jellemez.

Légy színes

Luxusminőségű, semleges színek, sportos klasszikusok vagy a kettő együtt. Mit alkotsz majd?

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Testre szabhatod az Air egységeket akár négy karakterrel a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.

További előnyök

  • A könnyű hálóval kevert szintetikus felsőrész szellőző és strapabíró.
  • A műanyag rögzítő és a középtalp lábboltozata tartást ad.
  • Az eredetileg teljesítménynövelő futásra kifejlesztett Nike Air egységek könnyű, tartós párnázást nyújtanak.
  • A gumi külső talp kiváló tapadást biztosít.

Nike By You részletek

  • Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
  • 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
  • Stílus: HF0665-900

A Nike Air Max története

A forradalmian új Air megoldás 1978-ban mutatkozott be a Nike cipőkben. A sarokba épített, látható Air egységgel ellátott Air Max 1 cipő 1987-es megjelenésével a rajongók már nemcsak érezhették, hanem saját szemükkel láthatták is a kényelmes Air párnázást. Az Air Max cipők feltűnő színkombinációkban kapható, megbízható és könnyű párnázással ellátott újabb generációi a sportolók és a gyűjtők körében egyaránt hatalmas népszerűségnek örvendenek.

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    Nike Air Max Plus By You egyedi cipő

    Nike Air Max Plus By You

    209,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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