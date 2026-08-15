 
1 / 8. kép
Nagyra értékelt
Nike Air Max Plus 3 férficipő - Fekete/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Férficipő

189,99 €
Fekete/Smoke Grey
Fehér/Vast Grey/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Az Air Max Plus 3 az elődök előtt tisztelegve finom utalásokat tesz a korábbi változatokra. A habpárnázás és a Max Air egységek jól bevált ruganyosságot és kényelmet biztosítanak minden lépésednél. A futurisztikus dizájnvonalak és az elegáns részletek szemet gyönyörködtető stílussal repítik a jelenbe a cipőt.


  • Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey
  • Stílus: IF6319-001

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Az Air Max Plus 3 az elődök előtt tisztelegve finom utalásokat tesz a korábbi változatokra. A habpárnázás és a Max Air egységek jól bevált ruganyosságot és kényelmet biztosítanak minden lépésednél. A futurisztikus dizájnvonalak és az elegáns részletek szemet gyönyörködtető stílussal repítik a jelenbe a cipőt.

A termék előnyei

  • A műbőrből és szellős hálós anyagból készült felsőrész szellőzésről, tartósságról és tartásról gondoskodik.
  • Az eredetileg profi futáshoz kifejlesztett, a sarokban és az elülső részben elhelyezett Max Air egységek könnyű párnázást kínálnak.
  • A lábujjrész kifinomult, műanyag díszítőelemei fokozzák a megjelenésed ragyogását és tartósságát.
  • A gumi külsőtalp jobb tapadást nyújt.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey
  • Stílus: IF6319-001

A Nike Air Max története

A forradalmian új Air megoldás 1978-ban mutatkozott be a Nike cipőkben. A sarokba épített, látható Air egységgel ellátott Air Max 1 cipő 1987-es megjelenésével a rajongók már nemcsak érezhették, hanem saját szemükkel láthatták is a kényelmes Air párnázást. Az Air Max cipők feltűnő színkombinációkban kapható, megbízható és könnyű párnázással ellátott újabb generációi a sportolók és a gyűjtők körében egyaránt hatalmas népszerűségnek örvendenek.

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (80)

4.6 csillag

  • ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884

    Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα

  • Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf

    J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée

  • Air Max Plus 3

    GerardG220302696

    Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.

Nike Air Max Plus 3 férficipő

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 10