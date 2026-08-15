Nike Air Max Plus 3 férficipő

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Az Air Max Plus 3 az elődök előtt tisztelegve finom utalásokat tesz a korábbi változatokra. A habpárnázás és a Max Air egységek jól bevált ruganyosságot és kényelmet biztosítanak minden lépésednél. A futurisztikus dizájnvonalak és az elegáns részletek szemet gyönyörködtető stílussal repítik a jelenbe a cipőt.

A termék előnyei A műbőrből és szellős hálós anyagból készült felsőrész szellőzésről, tartósságról és tartásról gondoskodik.

Az eredetileg profi futáshoz kifejlesztett, a sarokban és az elülső részben elhelyezett Max Air egységek könnyű párnázást kínálnak.

A lábujjrész kifinomult, műanyag díszítőelemei fokozzák a megjelenésed ragyogását és tartósságát.

A gumi külsőtalp jobb tapadást nyújt.

Termékadatok Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey

Stílus: IF6319-001