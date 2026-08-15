Nike Air Max Plus 3 férficipő

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Az Air Max Plus 3 az elődök előtt tisztelegve finom utalásokat tesz a korábbi változatokra. A habpárnázás és a Max Air egységek jól bevált ruganyosságot és kényelmet biztosítanak minden lépésednél. A futurisztikus dizájnvonalak és az elegáns részletek szemet gyönyörködtető stílussal repítik a jelenbe a cipőt.
Nike Air Max Plus 3
Az Air Max Plus 3 az elődök előtt tisztelegve finom utalásokat tesz a korábbi változatokra. A habpárnázás és a Max Air egységek jól bevált ruganyosságot és kényelmet biztosítanak minden lépésednél. A futurisztikus dizájnvonalak és az elegáns részletek szemet gyönyörködtető stílussal repítik a jelenbe a cipőt.
A forradalmian új Air megoldás 1978-ban mutatkozott be a Nike cipőkben. A sarokba épített, látható Air egységgel ellátott Air Max 1 cipő 1987-es megjelenésével a rajongók már nemcsak érezhették, hanem saját szemükkel láthatták is a kényelmes Air párnázást. Az Air Max cipők feltűnő színkombinációkban kapható, megbízható és könnyű párnázással ellátott újabb generációi a sportolók és a gyűjtők körében egyaránt hatalmas népszerűségnek örvendenek.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf
J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée
Air Max Plus 3
GerardG220302696
Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.
Nike Air Max Plus 3