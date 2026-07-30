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Nike Air Max Moto 2K férficipő - Fekete/Fekete/Anthracite/Fekete

Nike Air Max Moto 2K

Férficipő

139,99 €
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Az ismerős, mégis friss Air Max Moto készen áll egy körre. A szakadásálló felsőrész és a stoppers fűzők kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a sarokban lévő Max Air egységet.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Az ismerős, mégis friss Air Max Moto készen áll egy körre. A szakadásálló felsőrész és a stoppers fűzők kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a sarokban lévő Max Air egységet.

Előnyök

  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A ripstopból és szintetikus bőrből készült felsőrész egyszerre szellőző és strapabíró.
  • A tágas lábujjrész kényelmet biztosít, és elegáns megjelenést kölcsönöz.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IR0072-002

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.7 csillag

  • Taille 47 parfaite

    brigitte518719557

    Parfaites Légères et très joli look

  • Incredible shoes but size up one whole size.

    BrandonD711548387

    Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.

  • RollandC820324734

    Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.

Nike Air Max Moto 2K férficipő

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

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