Nike Air Max Moto 2K férficipő

Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Az ismerős, mégis friss Air Max Moto készen áll egy körre. A szakadásálló felsőrész és a stoppers fűzők kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a sarokban lévő Max Air egységet.
Nike Air Max Moto 2K
Az ismerős, mégis friss Air Max Moto készen áll egy körre. A szakadásálló felsőrész és a stoppers fűzők kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a sarokban lévő Max Air egységet.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Incredible shoes but size up one whole size.
BrandonD711548387
Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.
RollandC820324734
Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.
Nike Air Max Moto 2K