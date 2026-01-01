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Nike Air Max Moto 2K
Férficipő
139,99 €
Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fémes díszítőelemek kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a Max Air párnázást.
- Megjelenített szín: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Stílus: IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
139,99 €
Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fémes díszítőelemek kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a Max Air párnázást.
Előnyök
- A felsőrész a műbőrt és a textilt ötvözi a réteges, tartós megjelenés érdekében.
- A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
- Gumi külsőtalp biztosítja a tartós tapadást.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Stílus: IV5759-094
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Max Moto 2K
139,99 €