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Nike Air Max Moto 2K férficipő - Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver

Nike Air Max Moto 2K

Férficipő

139,99 €
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Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fémes díszítőelemek kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a Max Air párnázást.


  • Megjelenített szín: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Stílus: IV5759-094

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fémes díszítőelemek kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a Max Air párnázást.

Előnyök

  • A felsőrész a műbőrt és a textilt ötvözi a réteges, tartós megjelenés érdekében.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • Gumi külsőtalp biztosítja a tartós tapadást.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Stílus: IV5759-094

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Max Moto 2K férficipő

    Nike Air Max Moto 2K

    139,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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