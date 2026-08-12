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Nike Air Max Moto 2K férficipő - Fehér/Metallic Silver/Photon Dust/Fekete

Nike Air Max Moto 2K

Férficipő

129,99 €
Fehér/Metallic Silver/Photon Dust/Fekete
Smoke Grey/Anthracite/Pink Foam/Fehér
Fekete/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Fehér/Wolf Grey/Royal Pulse/Concord
Fehér/Light Armory Blue/Metallic Silver/Fekete
Fehér/Fekete/Wolf Grey/Metallic Silver
Light Orewood Brown/Phantom/Sanddrift/Summit White
Vast Grey/College Grey/Iron Grey/Vast Grey
Photon Dust/Metallic Silver/Light Smoke Grey/Anthracite
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Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fémes díszítőelemek kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a Max Air párnázást.


  • Megjelenített szín: Fehér/Metallic Silver/Photon Dust/Fekete
  • Stílus: IO9279-100

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fémes díszítőelemek kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a Max Air párnázást.

A termék előnyei

  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A habszivacs középtalp kiváló párnázást biztosít.
  • A gumi külsőtalp tartósságot és tapadást nyújt.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fehér/Metallic Silver/Photon Dust/Fekete
  • Stílus: IO9279-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (42)

4.5 csillag

  • 1/2 Size Up

    JackD522105363

    Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.

  • AnjaF388205822

    Alles top, Passform gut und schaut gut aus

  • Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!

    NATALIA82085074

    * Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes

Nike Air Max Moto 2K férficipő

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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