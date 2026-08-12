Nike Air Max Moto 2K férficipő

1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fémes díszítőelemek kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a Max Air párnázást.
Nike Air Max Moto 2K
Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fémes díszítőelemek kiegészítik a teljesítmény ihlette részleteket és a Max Air párnázást.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
AnjaF388205822
Alles top, Passform gut und schaut gut aus
Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!
NATALIA82085074
* Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes
Nike Air Max Moto 2K