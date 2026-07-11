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Nike Air Max Moto 2K férficipő - Fekete/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Férficipő

129,99 €
Fekete/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/Fehér
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/Fehér
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
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Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fényvisszaverő díszítőelemek kiegészítik a teljesítményorientált részleteket és a Max Air párnázást.


  • Megjelenített szín: Fekete/Off Noir/Anthracite
  • Stílus: IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fényvisszaverő díszítőelemek kiegészítik a teljesítményorientált részleteket és a Max Air párnázást.

A termék előnyei

  • A felsőrész a műbőrt és a textilt ötvözi a réteges, tartós megjelenés érdekében.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • Gumi külsőtalp biztosítja a tartós tapadást.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fekete/Off Noir/Anthracite
  • Stílus: IQ4924-006

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (16)

4.5 csillag

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Nike Air Max Moto 2K férficipő

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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