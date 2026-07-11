Nike Air Max Moto 2K férficipő

patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c
Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fényvisszaverő díszítőelemek kiegészítik a teljesítményorientált részleteket és a Max Air párnázást.
Nike Air Max Moto 2K
Az ismerős, mégis friss Air Max Moto 2K készen áll egy körre. A fényvisszaverő díszítőelemek kiegészítik a teljesítményorientált részleteket és a Max Air párnázást.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c
Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Mooi, maar te klein
MarcN701195866
Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.
johano423815889
Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.
Nike Air Max Moto 2K