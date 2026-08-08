Nike Air Max Moto 2K cipő nagyobb gyerekeknek

Retró. Laza. És mindenekelőtt: kényelmes. Itt az Air Max Moto 2K. A 2000-es évek futócipői ihlették, légáteresztő hálós kialakítással és mindenhol párnázással – a talp alatti habtól a nyelv és a bokarész párnázásáig.

Megjelenített szín: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Stílus: IR0587-001