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Nike Air Max Moto 2K cipő nagyobb gyerekeknek - College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Nike Air Max Moto 2K

Cipő nagyobb gyerekeknek

109,99 €
College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
Fekete/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Summit White/Purple Dynasty/Metallic Silver/Light Violet Ore
Wolf Grey/Vast Grey/Cool Grey/Wolf Grey
Bright Spruce/Dusty Cactus/Green Strike/Fehér
Cream II/Sail/Fauna Brown
Fehér/Pure Platinum/Metallic Silver/Fehér
Fehér/Pure Platinum/Metallic Silver/Pink Foam
Platinum Tint/Cave Stone/Anthracite/Metallic Silver
Sail/Old Royal/Wolf Grey/Aurora Blue
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Retró. Laza. És mindenekelőtt: kényelmes. Itt az Air Max Moto 2K. A 2000-es évek futócipői ihlették, légáteresztő hálós kialakítással és mindenhol párnázással – a talp alatti habtól a nyelv és a bokarész párnázásáig.


  • Megjelenített szín: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Stílus: IR0587-001

Nike Air Max Moto 2K

109,99 €

Retró. Laza. És mindenekelőtt: kényelmes. Itt az Air Max Moto 2K. A 2000-es évek futócipői ihlették, légáteresztő hálós kialakítással és mindenhol párnázással – a talp alatti habtól a nyelv és a bokarész párnázásáig.

Előnyök

  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A hálós és műbőr panelezés könnyű és légáteresztő.
  • A 2000-es évek ihlette hab középtalp nosztalgikus megjelenést kölcsönöz, modern kényelemmel.
  • Hasított bőr felsőrész az első osztályú megjelenés érdekében.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Rugalmas fűzők
  • Húzófül a sarkon
  • Megjelenített szín: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Stílus: IR0587-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (27)

4.7 csillag

  • Great

    Hollie

    Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe

  • Scarpa ragazzo

    GiuseppeL620471960

    Ottima e perfetta, comoda ed elegante

  • NEED ALL COLORS!

    Zari

    These are the cutest pair of Air Maxes ever! Stylish, comfortable, and can be dressed up with a denim mini skirt or dressed down with a pair of baggy sweats! I need all colors of these ASAP. My only change would be to color the laces or offer an alternative lace color in the box. That would take these to a next level!

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike Air Max Moto 2K cipő nagyobb gyerekeknek

Nike Air Max Moto 2K

109,99 €

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