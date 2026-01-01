Nike Air Max Moto 2K cipő babáknak és totyogóknak

Retró. Laza. És mindenekelőtt: kényelmes. Itt az Air Max Moto 2K. A 2000-es évek futócipői ihlették: légáteresztő, hálós kialakítással és párnázással mindenütt. Hagyd, hogy stílusosan tegyék meg az első lépéseiket.

Megjelenített szín: Cream II/Sail/Fauna Brown

Stílus: IQ9432-200