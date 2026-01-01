Nike Air Max Moto 2K
Cipő babáknak és totyogóknak
Retró. Laza. És mindenekelőtt: kényelmes. Itt az Air Max Moto 2K. A 2000-es évek futócipői ihlették: légáteresztő, hálós kialakítással és párnázással mindenütt. Hagyd, hogy stílusosan tegyék meg az első lépéseiket.
- Megjelenített szín: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Stílus: IQ9432-200
Nike Air Max Moto 2K
Retró. Laza. És mindenekelőtt: kényelmes. Itt az Air Max Moto 2K. A 2000-es évek futócipői ihlették: légáteresztő, hálós kialakítással és párnázással mindenütt. Hagyd, hogy stílusosan tegyék meg az első lépéseiket.
Előnyök
- A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
- A hálós és műbőr panelezés könnyű és légáteresztő.
- A 2000-es évek ihlette hab középtalp nosztalgikus megjelenést kölcsönöz, modern kényelemmel.
- A klasszikus Nike stílus jegyében, kifejezetten a gyerekek lábára tervezve.
Termékadatok
- Mély kivágású gallér
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Rugalmas fűzők
- Megjelenített szín: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Stílus: IQ9432-200
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Max Moto 2K