 
1 / 7. kép
Nike Air Max Moto 2K cipő babáknak és totyogóknak - Cream II/Sail/Fauna Brown

Nike Air Max Moto 2K

Cipő babáknak és totyogóknak

74,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Retró. Laza. És mindenekelőtt: kényelmes. Itt az Air Max Moto 2K. A 2000-es évek futócipői ihlették: légáteresztő, hálós kialakítással és párnázással mindenütt. Hagyd, hogy stílusosan tegyék meg az első lépéseiket.


  • Megjelenített szín: Cream II/Sail/Fauna Brown
  • Stílus: IQ9432-200

Nike Air Max Moto 2K

74,99 €

Retró. Laza. És mindenekelőtt: kényelmes. Itt az Air Max Moto 2K. A 2000-es évek futócipői ihlették: légáteresztő, hálós kialakítással és párnázással mindenütt. Hagyd, hogy stílusosan tegyék meg az első lépéseiket.

Előnyök

  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A hálós és műbőr panelezés könnyű és légáteresztő.
  • A 2000-es évek ihlette hab középtalp nosztalgikus megjelenést kölcsönöz, modern kényelemmel.
  • A klasszikus Nike stílus jegyében, kifejezetten a gyerekek lábára tervezve.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Rugalmas fűzők
  • Megjelenített szín: Cream II/Sail/Fauna Brown
  • Stílus: IQ9432-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Air Max Moto 2K.

    Nike Air Max Moto 2K cipő babáknak és totyogóknak

    Nike Air Max Moto 2K

    74,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed