Nike Air Max Lite golftáska

A 2 kg-os Nike Air Max Lite táska golfozóknak készült. Az Air Max párnázott pántok és a derékpárna tartást és kényelmet biztosítanak. A kényelmes külső zsebben elfér egy vizespalack, hogy a pályán járva is pótolhasd a folyadékot.

Megjelenített szín: Fekete/Pure Platinum/Fekete

Stílus: IO1600-095