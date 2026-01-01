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Nike Air Max Lite golftáska - Fekete/Pure Platinum/Fekete

Nike Air Max Lite

Golftáska

179,99 €
Fekete/Pure Platinum/Fekete
University Red/Pure Platinum/University Red
Fekete/Wolf Grey/Clear Jade
EGY MÉRET

A 2 kg-os Nike Air Max Lite táska golfozóknak készült. Az Air Max párnázott pántok és a derékpárna tartást és kényelmet biztosítanak. A kényelmes külső zsebben elfér egy vizespalack, hogy a pályán járva is pótolhasd a folyadékot.


  • Megjelenített szín: Fekete/Pure Platinum/Fekete
  • Stílus: IO1600-095

Nike Air Max Lite

179,99 €

A 2 kg-os Nike Air Max Lite táska golfozóknak készült. Az Air Max párnázott pántok és a derékpárna tartást és kényelmet biztosítanak. A kényelmes külső zsebben elfér egy vizespalack, hogy a pályán járva is pótolhasd a folyadékot.

Előnyök

  • A négy elválasztó különválasztja és rendszerezetten tartja az ütőidet.
  • Öt zseb a labdák, elütők és egyéb alapvető kellékek extra tárolására.

Termékadatok

  • Tépőzáras kesztyűtartó
  • Tolltartó
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Pure Platinum/Fekete
  • Stílus: IO1600-095

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Max Lite golftáska

    Nike Air Max Lite

    179,99 €

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