Nike Air Max Lite
Golftáska
A 2 kg-os Nike Air Max Lite táska golfozóknak készült. Az Air Max párnázott pántok és a derékpárna tartást és kényelmet biztosítanak. A kényelmes külső zsebben elfér egy vizespalack, hogy a pályán járva is pótolhasd a folyadékot.
- Megjelenített szín: Fekete/Pure Platinum/Fekete
- Stílus: IO1600-095
Nike Air Max Lite
A 2 kg-os Nike Air Max Lite táska golfozóknak készült. Az Air Max párnázott pántok és a derékpárna tartást és kényelmet biztosítanak. A kényelmes külső zsebben elfér egy vizespalack, hogy a pályán járva is pótolhasd a folyadékot.
Előnyök
- A négy elválasztó különválasztja és rendszerezetten tartja az ütőidet.
- Öt zseb a labdák, elütők és egyéb alapvető kellékek extra tárolására.
Termékadatok
- Tépőzáras kesztyűtartó
- Tolltartó
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Pure Platinum/Fekete
- Stílus: IO1600-095
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Max Lite