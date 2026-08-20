Nike Air Max Genome női cipő

Nike Air Max Genome

169,99 €

AIR AZ ÚJ GENERÁCIÓNAK.

A 2000-es évek elejének futurisztikus dizájnjai által ihletett Air Max Genome friss új arculattal újítja meg az Air Max stílusát.Technikai felsőrészéhez többféle anyagot használtak fel: varrásmentes bőröket, légies hálót és tartós TPU-részleteket.A vékony, teljes hosszúságú Air egység pedig hozzáillő kényelmet nyújt.Ez az elegáns és kifinomult modell biztosan a legújabb kedvenc Air Max cipőd lesz.

A termék előnyei A felsőrészt gazdag anyagkeverék és elegáns vonalak alkotják, amelyek mélységet kölcsönöznek áramvonalas megjelenésének.

A lábujj- és sarokrésznél lévő megerősítések jól bírják a mindennapos igénybevételt.

Az eredetileg sportteljesítményhez készült, teljes hosszúságú Air egység hihetetlen kényelmet kínál, vékony kialakítása révén pedig egyáltalán nem nehezít el.

A párnázott, alacsony szár elegáns megjelenést nyújt, és rendkívül kényelmes.

A rögzített középső részen hálós alátétek kölcsönöznek merész megjelenést és többdimenziós hatást.

Termékadatok Gumitalp

Hagyományos fűzők

Húzófül a sarkon

Megjelenített szín: Fehér/Summit White/Sapphire/Lime Ice

Stílus: DC4057-101