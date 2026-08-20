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Nike Air Max Genome női cipő - Fehér/Summit White/Sapphire/Lime Ice

Nike Air Max Genome

Női cipő

169,99 €

Elfogyott:

Ez a szín jelenleg nem elérhető

A 2000-es évek elejének futurisztikus dizájnjai által ihletett Air Max Genome friss új arculattal újítja meg az Air Max stílusát.Technikai felsőrészéhez többféle anyagot használtak fel: varrásmentes bőröket, légies hálót és tartós TPU-részleteket.A vékony, teljes hosszúságú Air egység pedig hozzáillő kényelmet nyújt.Ez az elegáns és kifinomult modell biztosan a legújabb kedvenc Air Max cipőd lesz.


  • Megjelenített szín: Fehér/Summit White/Sapphire/Lime Ice
  • Stílus: DC4057-101

Nike Air Max Genome

169,99 €

AIR AZ ÚJ GENERÁCIÓNAK.

A 2000-es évek elejének futurisztikus dizájnjai által ihletett Air Max Genome friss új arculattal újítja meg az Air Max stílusát.Technikai felsőrészéhez többféle anyagot használtak fel: varrásmentes bőröket, légies hálót és tartós TPU-részleteket.A vékony, teljes hosszúságú Air egység pedig hozzáillő kényelmet nyújt.Ez az elegáns és kifinomult modell biztosan a legújabb kedvenc Air Max cipőd lesz.

A termék előnyei

  • A felsőrészt gazdag anyagkeverék és elegáns vonalak alkotják, amelyek mélységet kölcsönöznek áramvonalas megjelenésének.
  • A lábujj- és sarokrésznél lévő megerősítések jól bírják a mindennapos igénybevételt.
  • Az eredetileg sportteljesítményhez készült, teljes hosszúságú Air egység hihetetlen kényelmet kínál, vékony kialakítása révén pedig egyáltalán nem nehezít el.
  • A párnázott, alacsony szár elegáns megjelenést nyújt, és rendkívül kényelmes.
  • A rögzített középső részen hálós alátétek kölcsönöznek merész megjelenést és többdimenziós hatást.

Termékadatok

  • Gumitalp
  • Hagyományos fűzők
  • Húzófül a sarkon
  • Megjelenített szín: Fehér/Summit White/Sapphire/Lime Ice
  • Stílus: DC4057-101

A Nike Air Max története

A forradalmian új Air technológia 1978-ban mutatkozott be a Nike cipőkben.A sarokba épített, látható Air technológiával ellátott Air Max 1 cipő 1987-es megjelenésével a rajongók már nemcsak érezhették, hanem saját szemükkel is láthatták a kényelmes Air párnázást.Az Air Max cipők feltűnő színkombinációkban kapható, megbízható és könnyű párnázással ellátott újabb generációi a sportolók és a gyűjtők körében egyaránt hatalmas népszerűségnek örvendenek.

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Max Genome női cipő

    Nike Air Max Genome

    169,99 €