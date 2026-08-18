Nike Air Max Fire cipő kisgyerekeknek

Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
Az elegáns és tartást adó Fire az Air Max család vagány kiadása. A terepsportok és a digitális világ által ihletett cipő áramvonalas és futurisztikus megjelenést kínál. A műbőr fokozza a tartósságot, a Max Air egység pedig egész nap kényelmes párnázást nyújt.
Nike Air Max Fire
Az elegáns és tartást adó Fire az Air Max család vagány kiadása. A terepsportok és a digitális világ által ihletett cipő áramvonalas és futurisztikus megjelenést kínál. A műbőr fokozza a tartósságot, a Max Air egység pedig egész nap kényelmes párnázást nyújt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
DiegoZ837664646
Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.
Kanon
Fredric813261618
Rätt storlek och super näjd
Nike Air Max Fire