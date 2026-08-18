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Nike Air Max Fire cipő kisgyerekeknek - Fekete/Metallic Silver/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Cipő kisgyerekeknek

74,99 €
Fekete/Metallic Silver/Gamma Blue
Fekete/Fehér
Fekete/Playful Pink/Fehér
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Az elegáns és tartást adó Fire az Air Max család vagány kiadása. A terepsportok és a digitális világ által ihletett cipő áramvonalas és futurisztikus megjelenést kínál. A műbőr fokozza a tartósságot, a Max Air egység pedig egész nap kényelmes párnázást nyújt.


  • Megjelenített szín: Fekete/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Stílus: II6557-013

Nike Air Max Fire

74,99 €

Az elegáns és tartást adó Fire az Air Max család vagány kiadása. A terepsportok és a digitális világ által ihletett cipő áramvonalas és futurisztikus megjelenést kínál. A műbőr fokozza a tartósságot, a Max Air egység pedig egész nap kényelmes párnázást nyújt.

Termékadatok

  • Műbőr felsőrész
  • Szivacsos középtalp
  • Húzófül a cipőnyelven és a sarkon
  • Mély kivágású gallér
  • Rugalmas fűzők
  • Megjelenített szín: Fekete/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Stílus: II6557-013

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (5)

5 csillag

  • Excellent

    Shirley203975606

    My grandson loved them they are comfortable on him

  • DiegoZ837664646

    Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.

  • Kanon

    Fredric813261618

    Rätt storlek och super näjd

Nike Air Max Fire cipő kisgyerekeknek

Nike Air Max Fire

74,99 €

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