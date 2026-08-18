Nike Air Max Fire cipő kisgyerekeknek

Az elegáns és tartást adó Fire az Air Max család vagány kiadása. A terepsportok és a digitális világ által ihletett cipő áramvonalas és futurisztikus megjelenést kínál. A műbőr fokozza a tartósságot, a Max Air egység pedig egész nap kényelmes párnázást nyújt.

Megjelenített szín: Fekete/Metallic Silver/Gamma Blue

Stílus: II6557-013