Nike Air Max Dn8 Be True By You
Egyedi cipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Be True: Légy önmagad, a saját stílusodban. A Nike elkötelezett támogatója az LMBTQIA+ közösségnek, így a Be True kezdeményezés célkitűzése, hogy befogadóbb tereket teremtsen a sportban. Ez a kollekció a mozgásban lévő sokszínűséget ünnepli rétegzett, térhatású színekkel és a szivárvány minden árnyalatában pompázó holografikus részletekkel. Ezt a letisztult Dn8-at a rátétektől a külsőtalpig teljesen egyedivé teheted, hogy tökéletesen passzoljon a stílusodhoz. A cipő mellé egy cuki szivárványos összehúzható zsákot és egy színjátszó karabinert is kapsz, mert kiegészítőkre mindenkinek szüksége van.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IV4699-900
- Származási ország/régió: Vietnám
Nike Air Max Dn8 Be True By You
Be True: Légy önmagad, a saját stílusodban. A Nike elkötelezett támogatója az LMBTQIA+ közösségnek, így a Be True kezdeményezés célkitűzése, hogy befogadóbb tereket teremtsen a sportban. Ez a kollekció a mozgásban lévő sokszínűséget ünnepli rétegzett, térhatású színekkel és a szivárvány minden árnyalatában pompázó holografikus részletekkel. Ezt a letisztult Dn8-at a rátétektől a külsőtalpig teljesen egyedivé teheted, hogy tökéletesen passzoljon a stílusodhoz. A cipő mellé egy cuki szivárványos összehúzható zsákot és egy színjátszó karabinert is kapsz, mert kiegészítőkre mindenkinek szüksége van.
Te melyik alapot választod?
Válassz a fekete vagy krétaszínű rátétek közül, majd dobj alá egy szivárványos vagy egyszínű réteget a mélység kedvéért. Ne felejts el választani a klasszikus Air Max nyelvlogó és az egyedi, holografikus Be True logó közül!
Légy színes
Tudod jól, hogy vágysz egy kis szivárványos Air-életérzésre. Szabd testre a Dn8 légkamráinak színeit külön-külön, vagy menj biztosra egy látványos, monokróm megjelenéssel.
Tedd személyessé
A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Légy kreatív: mindkét cipő oldalán lévő szalagra akár kilenc karaktert is írathatsz. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
További előnyök
- Dynamic Air rendszerünk kétkamrás csöveket használ, precízen beállított nyomásszintekkel. Ez azt jelenti, hogy a csöveken belüli légáramlás a nyomásra reagálva változik, így egyedi párnázást kínál.
- A formázott felsőrész felül könnyű hálóból készült, az oldalsó bevágások pedig nyitott hálós anyagot rejtenek, amely fokozott szellőzésről gondoskodik. A dizájnvonalak révén az egész megjelenésed energiát sugároz.
- A műanyag sarokrögzítő lent tartja a lábfejedet, és fokozott tartást kínál.
- A lábujjrészen lévő extra réteg fokozza a tartósságot.
Nike By You részletek
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre alkotásod, miközben mindenféle variációval kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IV4699-900
- Származási ország/régió: Vietnám
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Nike Air Max Dn8 Be True By You
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