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Nike Air Max Dn8 Be True By You egyedi cipő - Többszínű/Többszínű

Nike Air Max Dn8 Be True By You

Egyedi cipő

209,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható

Be True: Légy önmagad, a saját stílusodban. A Nike elkötelezett támogatója az LMBTQIA+ közösségnek, így a Be True kezdeményezés célkitűzése, hogy befogadóbb tereket teremtsen a sportban. Ez a kollekció a mozgásban lévő sokszínűséget ünnepli rétegzett, térhatású színekkel és a szivárvány minden árnyalatában pompázó holografikus részletekkel. Ezt a letisztult Dn8-at a rátétektől a külsőtalpig teljesen egyedivé teheted, hogy tökéletesen passzoljon a stílusodhoz. A cipő mellé egy cuki szivárványos összehúzható zsákot és egy színjátszó karabinert is kapsz, mert kiegészítőkre mindenkinek szüksége van.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IV4699-900
  • Származási ország/régió: Vietnám

Nike Air Max Dn8 Be True By You

209,99 €

Be True: Légy önmagad, a saját stílusodban. A Nike elkötelezett támogatója az LMBTQIA+ közösségnek, így a Be True kezdeményezés célkitűzése, hogy befogadóbb tereket teremtsen a sportban. Ez a kollekció a mozgásban lévő sokszínűséget ünnepli rétegzett, térhatású színekkel és a szivárvány minden árnyalatában pompázó holografikus részletekkel. Ezt a letisztult Dn8-at a rátétektől a külsőtalpig teljesen egyedivé teheted, hogy tökéletesen passzoljon a stílusodhoz. A cipő mellé egy cuki szivárványos összehúzható zsákot és egy színjátszó karabinert is kapsz, mert kiegészítőkre mindenkinek szüksége van.

Te melyik alapot választod?

Válassz a fekete vagy krétaszínű rátétek közül, majd dobj alá egy szivárványos vagy egyszínű réteget a mélység kedvéért. Ne felejts el választani a klasszikus Air Max nyelvlogó és az egyedi, holografikus Be True logó közül!

Légy színes

Tudod jól, hogy vágysz egy kis szivárványos Air-életérzésre. Szabd testre a Dn8 légkamráinak színeit külön-külön, vagy menj biztosra egy látványos, monokróm megjelenéssel.

Tedd személyessé

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Légy kreatív: mindkét cipő oldalán lévő szalagra akár kilenc karaktert is írathatsz. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.

További előnyök

  • Dynamic Air rendszerünk kétkamrás csöveket használ, precízen beállított nyomásszintekkel. Ez azt jelenti, hogy a csöveken belüli légáramlás a nyomásra reagálva változik, így egyedi párnázást kínál.
  • A formázott felsőrész felül könnyű hálóból készült, az oldalsó bevágások pedig nyitott hálós anyagot rejtenek, amely fokozott szellőzésről gondoskodik. A dizájnvonalak révén az egész megjelenésed energiát sugároz.
  • A műanyag sarokrögzítő lent tartja a lábfejedet, és fokozott tartást kínál.
  • A lábujjrészen lévő extra réteg fokozza a tartósságot.

Nike By You részletek

  • Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
  • 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre alkotásod, miközben mindenféle variációval kísérletezel.
  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IV4699-900
  • Származási ország/régió: Vietnám

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    Nike Air Max Dn8 Be True By You egyedi cipő

    Nike Air Max Dn8 Be True By You

    209,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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