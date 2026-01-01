Nike Air Max Dn8 Be True By You egyedi cipő

Nike Air Max Dn8 Be True By You

209,99 €

Be True: Légy önmagad, a saját stílusodban. A Nike elkötelezett támogatója az LMBTQIA+ közösségnek, így a Be True kezdeményezés célkitűzése, hogy befogadóbb tereket teremtsen a sportban. Ez a kollekció a mozgásban lévő sokszínűséget ünnepli rétegzett, térhatású színekkel és a szivárvány minden árnyalatában pompázó holografikus részletekkel. Ezt a letisztult Dn8-at a rátétektől a külsőtalpig teljesen egyedivé teheted, hogy tökéletesen passzoljon a stílusodhoz. A cipő mellé egy cuki szivárványos összehúzható zsákot és egy színjátszó karabinert is kapsz, mert kiegészítőkre mindenkinek szüksége van.

Te melyik alapot választod?

Válassz a fekete vagy krétaszínű rátétek közül, majd dobj alá egy szivárványos vagy egyszínű réteget a mélység kedvéért. Ne felejts el választani a klasszikus Air Max nyelvlogó és az egyedi, holografikus Be True logó közül!

Légy színes

Tudod jól, hogy vágysz egy kis szivárványos Air-életérzésre. Szabd testre a Dn8 légkamráinak színeit külön-külön, vagy menj biztosra egy látványos, monokróm megjelenéssel.

Tedd személyessé

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Légy kreatív: mindkét cipő oldalán lévő szalagra akár kilenc karaktert is írathatsz. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.