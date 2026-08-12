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Nike Air Max Alpha Trainer 6 férfi edzőcipő - Fekete/Fekete/Anthracite

Újrahasznosított anyagok

Nike Air Max Alpha Trainer 6

Férfi edzőcipő

89,99 €
Fekete/Fekete/Anthracite
Fehér/Fekete/Gum Medium Brown/Fehér
Fekete/Fekete/Fehér
Light Smoke Grey/Fekete/Gum Medium Brown/Anthracite
Off White/Fekete/Fehér/Indigo Storm
Steam/Spruce Aura/Off White/Black Spruce
Racer Blue/Fekete/Barely Volt/Fehér
Sail/Light Smoke Grey/Phantom/Pencil Point
Fekete/Pencil Point/Anthracite/Bright Crimson
Pure Platinum/Fekete/Fehér/University Red
Fekete/Sail/Gum Light Brown/Parachute Beige
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • A szokottnál kisebb méret; javasoljuk, hogy rendelj fél mérettel nagyobbat

Ez a termék tömegében legalább 20%-ban újrahasznosított anyagból készült.

Az Air Max Alpha Trainer 6 a két világ legjavát felvonultató strapabíróságot és kényelmet biztosít a legkeményebb edzéseidhez. A lapos, széles alap megakadályozza, hogy elveszítsd az egyensúlyodat, így kitűzheted és el is érheted a céljaidat. A robusztus sarokrész a látható „nagy teljesítményű Air” párnázással megerősítve megbízható stabilitást kínál, amikor még keményebben hajtasz egy újabb ismétlés közben.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite
  • Stílus: FQ1833-003

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

Az Air Max Alpha Trainer 6 a két világ legjavát felvonultató strapabíróságot és kényelmet biztosít a legkeményebb edzéseidhez. A lapos, széles alap megakadályozza, hogy elveszítsd az egyensúlyodat, így kitűzheted és el is érheted a céljaidat. A robusztus sarokrész a látható „nagy teljesítményű Air” párnázással megerősítve megbízható stabilitást kínál, amikor még keményebben hajtasz egy újabb ismétlés közben.

Stabilitás: Kiemelkedő

Minél erősebben tart a cipőd, annál nagyobb stabilitást nyújt a megfelelő testtartáshoz. A finomhangolt tartás és a tudatosan elhelyezett párnázás kombinációja minden lépésnél a biztonság érzetét nyújtja. A sarokban lévő Max Air egységet finomhangoltuk a még jobb stabilitás érdekében. Az optimális gumis járófelületű, lapos, széles talp stabilitást és tapadást kínál.

Párnázás: magas

Az elülső rész és a sarok alatt található párnázás csillapítja az edzéssel járó behatásokat. A sarokrésznél a Max Air egységgel ellátott, habszivacs középtalp kipárnázza a lábfejed, és tartós kényelmet kínál. A habszivacs szár mozdulattól mozdulatig kipárnázza a bokádat.

Rugalmasság: mérsékelt

Minél rugalmasabb a középtalp és a külsőtalp, annál természetesebb mozgásra vagy képes. Az elülső részen lévő rugalmas barázdákat kitörésekhez terveztük.

Tapadós gumi

A gumitalp felnyúlik a cipő oldalára, hogy az oldalirányú mozdulatoknál a lábfej ne csússzon le a cipőtalpról.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite
  • Stílus: FQ1833-003

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (317)

4.4 csillag

  • CASSANDRAC988846875

    Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.

  • I like everything about the product

    Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e

    I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.

  • Anne672980150

    These shoes are super comfortable and look very nice.

Nike Air Max Alpha Trainer 6 férfi edzőcipő

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

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