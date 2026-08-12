Nike Air Max Alpha Trainer 6 férfi edzőcipő

CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék tömegében legalább 20%-ban újrahasznosított anyagból készült.
Az Air Max Alpha Trainer 6 a két világ legjavát felvonultató strapabíróságot és kényelmet biztosít a legkeményebb edzéseidhez. A lapos, széles alap megakadályozza, hogy elveszítsd az egyensúlyodat, így kitűzheted és el is érheted a céljaidat. A robusztus sarokrész a látható „nagy teljesítményű Air” párnázással megerősítve megbízható stabilitást kínál, amikor még keményebben hajtasz egy újabb ismétlés közben.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Az Air Max Alpha Trainer 6 a két világ legjavát felvonultató strapabíróságot és kényelmet biztosít a legkeményebb edzéseidhez. A lapos, széles alap megakadályozza, hogy elveszítsd az egyensúlyodat, így kitűzheted és el is érheted a céljaidat. A robusztus sarokrész a látható „nagy teljesítményű Air” párnázással megerősítve megbízható stabilitást kínál, amikor még keményebben hajtasz egy újabb ismétlés közben.
Minél erősebben tart a cipőd, annál nagyobb stabilitást nyújt a megfelelő testtartáshoz. A finomhangolt tartás és a tudatosan elhelyezett párnázás kombinációja minden lépésnél a biztonság érzetét nyújtja. A sarokban lévő Max Air egységet finomhangoltuk a még jobb stabilitás érdekében. Az optimális gumis járófelületű, lapos, széles talp stabilitást és tapadást kínál.
Az elülső rész és a sarok alatt található párnázás csillapítja az edzéssel járó behatásokat. A sarokrésznél a Max Air egységgel ellátott, habszivacs középtalp kipárnázza a lábfejed, és tartós kényelmet kínál. A habszivacs szár mozdulattól mozdulatig kipárnázza a bokádat.
Minél rugalmasabb a középtalp és a külsőtalp, annál természetesebb mozgásra vagy képes. Az elülső részen lévő rugalmas barázdákat kitörésekhez terveztük.
A gumitalp felnyúlik a cipő oldalára, hogy az oldalirányú mozdulatoknál a lábfej ne csússzon le a cipőtalpról.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.4 csillag
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6