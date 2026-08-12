Nike Air Max Alpha Trainer 6 férfi edzőcipő

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

Az Air Max Alpha Trainer 6 a két világ legjavát felvonultató strapabíróságot és kényelmet biztosít a legkeményebb edzéseidhez. A lapos, széles alap megakadályozza, hogy elveszítsd az egyensúlyodat, így kitűzheted és el is érheted a céljaidat. A robusztus sarokrész a látható „nagy teljesítményű Air” párnázással megerősítve megbízható stabilitást kínál, amikor még keményebben hajtasz egy újabb ismétlés közben.

Stabilitás: Kiemelkedő

Minél erősebben tart a cipőd, annál nagyobb stabilitást nyújt a megfelelő testtartáshoz. A finomhangolt tartás és a tudatosan elhelyezett párnázás kombinációja minden lépésnél a biztonság érzetét nyújtja. A sarokban lévő Max Air egységet finomhangoltuk a még jobb stabilitás érdekében. Az optimális gumis járófelületű, lapos, széles talp stabilitást és tapadást kínál.

Párnázás: magas

Az elülső rész és a sarok alatt található párnázás csillapítja az edzéssel járó behatásokat. A sarokrésznél a Max Air egységgel ellátott, habszivacs középtalp kipárnázza a lábfejed, és tartós kényelmet kínál. A habszivacs szár mozdulattól mozdulatig kipárnázza a bokádat.

Rugalmasság: mérsékelt

Minél rugalmasabb a középtalp és a külsőtalp, annál természetesebb mozgásra vagy képes. Az elülső részen lévő rugalmas barázdákat kitörésekhez terveztük.

Tapadós gumi

A gumitalp felnyúlik a cipő oldalára, hogy az oldalirányú mozdulatoknál a lábfej ne csússzon le a cipőtalpról.