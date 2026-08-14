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Nike Air Max 95 x LEGO® Collection cipő nagyobb gyerekeknek - Fekete/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

Cipő nagyobb gyerekeknek

149,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A LEGO® Grouppal összefogva alkottuk meg az Air Max 95 ezen észbontó kiadását. Most lehet, azt gondolod: „De hiszen ez pont úgy néz ki, mint egy sima AM95!” Meglepetés! Ami a klasszikus hullámos paneleknek tűnik, az valójában csak optikai illúzió. De ne aggódj, a talpad alatti dupla Air légpárna nagyon is valódi, és megadja azt a ruganyosságot, amely minden játékhoz kell – legyen szó akár világépítésről.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Stílus: IO4801-002

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

149,99 €

A LEGO® Grouppal összefogva alkottuk meg az Air Max 95 ezen észbontó kiadását. Most lehet, azt gondolod: „De hiszen ez pont úgy néz ki, mint egy sima AM95!” Meglepetés! Ami a klasszikus hullámos paneleknek tűnik, az valójában csak optikai illúzió. De ne aggódj, a talpad alatti dupla Air légpárna nagyon is valódi, és megadja azt a ruganyosságot, amely minden játékhoz kell – legyen szó akár világépítésről.

Előnyök

  • Az emberi anatómia által ihletett eredeti ’95-ös paneleket nyomtatott technológiával vittük fel a rétegelt optikai illúzió érdekében.
  • A látható Max Air egység könnyű párnázást nyújt.
  • Az elülső részen rugalmas barázdákkal ellátott, gumiból készült külső talp tartós tapadást biztosít.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Stílus: IO4801-002

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (8)

4.6 csillag

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection cipő nagyobb gyerekeknek

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

149,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 8

Nagy Air, nagy ötletek.

Gondolkoztál már azon, hogy mi lenne, ha csintalan LEGO® minifigurák szabadulnának el a Nike Air Max laboratóriumában? A talp fizikát meghazudtoló, dupla Air egységétől a minifigurák ihlette, rajzolt hatású felsőrészig ez az újragondolt Air Max 95 arra emlékeztet, hogy mindig gondolkodj a megszokott kereteken túl.

Műalkotás

Egy játékos LEGO-csavarral a 95-ös réteges dizájnja festett formában jelenik meg, optikai illúziót keltve a sziluett mentén.

Dupla buborék

Az elülső részen és a sarokban elhelyezett dupla Air egységek maximális kényelmet adnak, hogy 110%-ot nyújthass a játékban. Pont olyan, mint a 95-ös eredeti.

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