Nike Air Max 95 x LEGO® Collection cipő nagyobb gyerekeknek

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
A LEGO® Grouppal összefogva alkottuk meg az Air Max 95 ezen észbontó kiadását. Most lehet, azt gondolod: „De hiszen ez pont úgy néz ki, mint egy sima AM95!” Meglepetés! Ami a klasszikus hullámos paneleknek tűnik, az valójában csak optikai illúzió. De ne aggódj, a talpad alatti dupla Air légpárna nagyon is valódi, és megadja azt a ruganyosságot, amely minden játékhoz kell – legyen szó akár világépítésről.
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
A LEGO® Grouppal összefogva alkottuk meg az Air Max 95 ezen észbontó kiadását. Most lehet, azt gondolod: „De hiszen ez pont úgy néz ki, mint egy sima AM95!” Meglepetés! Ami a klasszikus hullámos paneleknek tűnik, az valójában csak optikai illúzió. De ne aggódj, a talpad alatti dupla Air légpárna nagyon is valódi, és megadja azt a ruganyosságot, amely minden játékhoz kell – legyen szó akár világépítésről.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Gondolkoztál már azon, hogy mi lenne, ha csintalan LEGO® minifigurák szabadulnának el a Nike Air Max laboratóriumában? A talp fizikát meghazudtoló, dupla Air egységétől a minifigurák ihlette, rajzolt hatású felsőrészig ez az újragondolt Air Max 95 arra emlékeztet, hogy mindig gondolkodj a megszokott kereteken túl.
Egy játékos LEGO-csavarral a 95-ös réteges dizájnja festett formában jelenik meg, optikai illúziót keltve a sziluett mentén.
Az elülső részen és a sarokban elhelyezett dupla Air egységek maximális kényelmet adnak, hogy 110%-ot nyújthass a játékban. Pont olyan, mint a 95-ös eredeti.
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