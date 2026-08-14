Nike Air Max 95 x LEGO® Collection cipő nagyobb gyerekeknek

A LEGO® Grouppal összefogva alkottuk meg az Air Max 95 ezen észbontó kiadását. Most lehet, azt gondolod: „De hiszen ez pont úgy néz ki, mint egy sima AM95!” Meglepetés! Ami a klasszikus hullámos paneleknek tűnik, az valójában csak optikai illúzió. De ne aggódj, a talpad alatti dupla Air légpárna nagyon is valódi, és megadja azt a ruganyosságot, amely minden játékhoz kell – legyen szó akár világépítésről.

Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Stílus: IO4801-002