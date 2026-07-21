Nike Air Max 95 By You egyedi férficipő

KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Ünnepeld a munkaruhák széles körű népszerűségét a Nike Air Max 95 By You cipő újragondolásával. A fényesített twillhez és bőrhöz hasonló anyagok strapabíróak és tartósak, és egyértelműen tisztelegnek a kifutók stílusa előtt. A tökéletesen visszafogott részletek, például a kontrasztos varrás és a színátmenetes rétegek új mélységet kölcsönöznek ennek a régi kedvencnek.
Nike Air Max 95 By You
MUNKA FOLYAMATBAN.
Ünnepeld a munkaruhák széles körű népszerűségét a Nike Air Max 95 By You cipő újragondolásával. A fényesített twillhez és bőrhöz hasonló anyagok strapabíróak és tartósak, és egyértelműen tisztelegnek a kifutók stílusa előtt. A tökéletesen visszafogott részletek, például a kontrasztos varrás és a színátmenetes rétegek új mélységet kölcsönöznek ennek a régi kedvencnek.
A munkaruhák világa keresztezve a 2000-es évek stílusából merített ihlettel olyan tartós anyagokat használ az ikonikus rétegekhez, mint a finoman ragyogó, fényesített twill vagy a klasszikus bőr.
Közelről kell szemügyre venned a cipőt, hogy értékelhesd a tónusos és gazdag színek játékát. Az opcionális kontrasztos varrás lehetőséget teremt a kezdő és profi tervezők számára, hogy megmutassák stílusérzéküket.
Készíts akár három karakterből álló, személyes üzenetet az egyes sarkokra, vagy tartsd meg az eredet „Air” logót.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.9 csillag
KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c
Awesome shoe pattern is awesome
SimmH550387323
I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.