Nike Air Max 95 By You egyedi férficipő

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

MUNKA FOLYAMATBAN.

Ünnepeld a munkaruhák széles körű népszerűségét a Nike Air Max 95 By You cipő újragondolásával. A fényesített twillhez és bőrhöz hasonló anyagok strapabíróak és tartósak, és egyértelműen tisztelegnek a kifutók stílusa előtt. A tökéletesen visszafogott részletek, például a kontrasztos varrás és a színátmenetes rétegek új mélységet kölcsönöznek ennek a régi kedvencnek.

Vissza a munkába

A munkaruhák világa keresztezve a 2000-es évek stílusából merített ihlettel olyan tartós anyagokat használ az ikonikus rétegekhez, mint a finoman ragyogó, fényesített twill vagy a klasszikus bőr.

Példátlan kifinomultság

Közelről kell szemügyre venned a cipőt, hogy értékelhesd a tónusos és gazdag színek játékát. Az opcionális kontrasztos varrás lehetőséget teremt a kezdő és profi tervezők számára, hogy megmutassák stílusérzéküket.

Tagadhatatlan büszkeség

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